Este vorba despre Laila Hasanovic, nimeni alta decât iubita lui Mick, fiul lui Michael Schumacher. Astfel, ea a fost inclusă de Corrina, soția fostului campion din Formula 1, în grupul restrâns de prieteni.

În ultima perioadă, despre Mick Schumacher și Laila Hasanovic s-a tot spus că nu ar mai forma un cuplu, însă intrarea în noul an a pus capăt zvonurilor. După ce presa din străinătate a notat că tinerii nu mai apar împreună, fiul lui Michael Schumacher a surprins pe toată lumea.

Laila Hasanovic îl poate vizita pe Michael Schumacher

Chiar în noaptea de Revelion, el a postat pe Instagram o fotografie în care apare alături de tânăra care are voie să-l vizite oricând pe Michael Schumacher! Adică Laila Hasanovic.

„Un an nou fericit tuturor, fie ca 2025 să vă aducă tot ce vă doriți”, a scris Mick Schumacher în dreptul fotografiei care a adunat peste 300.000 de like-uri și câteva sute de comentarii.

În imaginea care s-a viralizat rapid, Laila Hasanovic stă pe o canapea, chiar lângă Mick Schumacher, și se uită cu admirație către iubitul ei care zâmbește.

Prin această postare, cei doi îndrăgostiți pare că vor să le dea peste nas tuturor cârcotașilor care au afirmat că nu ar mai forma un cuplu și că s-au despărțit.

Tânăra e iubita lui Mick Schumacher

Chiar dacă despre relația lui de iubire nu a vorbit, Mick Schumacher a oferit recent detalii despre felul în care se înțelegea cu tatăl lui înainte de accidentul pe care Michael Schumacher l-a avut la schi.

„M-a susținut foarte mult și era foarte amuzant, dar în același timp provocator. Îmi amintesc că, la un moment dat, la o cursă de karturi, într-un viraj am frânat foarte târziu și am reușit să câștig mult timp. Am mers să îi spun despre asta, iar el mi-a zis: «Da, dar ar fi trebuit să frânezi la fel în fiecare viraj». De câte ori simțea că nu iau lucrurile în serios, venea și îmi spunea: «Mick, ai prefera să joci fotbal cu prietenii tăi în loc să faci asta? Dacă da, nu are rost să mai continuăm». Am insistat că vreau să concurez și mi-a spus: «Bine, atunci hai să facem lucrurile așa cum trebuie»!

Am început să mergem la mai multe competiții de karting în Europa și să devin din ce în ce mai bun. Tatăl meu a fost întotdeauna foarte deschis ca eu să încerc orice îmi doream să fac. Iar cursele sunt, cu adevărat, ce îmi doresc să fac, pentru că dintotdeauna mi-au plăcut cel mai mult”, a spus Mick Schumacher.

