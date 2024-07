„Am luat această decizie, şi în calitate de preşedinte al Partidului Naţional Liberal, să candidez. Sunt oarecum obligat prin angajamentul pe care l-am luat în faţa Biroului Politic Naţional cu ceva timp în urmă, atunci când, la Sinaia, am anunţat că vom avea o abordare prin care să punem în practică mottoul «Prin noi înşine». Colegii mei din Birou m-au întrebat: Domnule preşedinte, ne cereţi să facem ceea ce trebuie să facem, dumneavoastră vă angajaţi să candidaţi? Şi le-am răspuns că da, candidez. Acum reiterez acest angajament luat în faţa Biroului Politic Naţional”, a spus al doilea om în stat, susținând că nu mai este nimeni în PNL care vrea să candideze pentru funcţia supremă.

„Nu m-am dus la Washington să anunț că voi candida, Antena 3 m-a întrebat”

Ciucă a fost apoi întrebat de ce a făcut prima dată anunțul candidaturii la președinție la Antena 3, când era în America.

„Nu l-am făcut în America. Am mers la mai multe interviuri, că au fost mai multe solicitări pentru interviuri acolo, chiar am fost la 3 posturi diferite. Dintre toate 3, la unul dintre ele am fost întrebat dacă voi candida. Am considerat că este normal și firesc să răspund la acea întrebare”, a punctat Nicolae Ciucă.

„Nu am anunţat la Washington, nu m-am dus acolo pentru un asemenea anunţ, dar dacă asta este critica, că am văzut că mi s-a reproşat că am anunţat acolo, atunci, dacă doar asta este, e foarte bine!”, a adăugat el, cu trimitere la declarațiile făcute de Marcel Ciolacu.

Preşedintele PSD, premierul Marcel Ciolacu, ironizase cu câteva ore în urmă anunțul lui Ciucă, făcut în SUA. Întrebat când va anunța și el dacă va candida, Ciolacu a răspuns: „Cu certitudine nu când mă duc la Washington. Când am văzut prima oară, am crezut că s-a înscris la conferinţa democraţilor pentru înlocuirea preşedintelui Biden. Dacă va fi nevoie de acest anunţ, o să-l fac cu certitudine în România”.

Liderii PSD și PNL au decis pe 4 iulie calendarul alegerilor prezidențiale și parlamentare. Primul tur al prezidențialelor va fi pe 24 noiembrie, al doilea tur pe 8 decembrie, iar alegerile parlamentare vor fi pe 1 decembrie.

