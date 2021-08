Carter cântă la un piano bar din aeroport în fiecare săptămână, de luni până joi. Pe 21 iulie, Carlos Whittaker, un speaker motivațional, s-a oprit să-l asculte după ce un eveniment la care trebuia s-a participe s-a anulat și a fost nevoit să petreacă o oră și jumătate în aeroport.

Whittaker spune că a fost impresionat de pasiunea cu care Carter interpreta piesele și a decis să se oprească să-l asculte, deși cei mai mulți dintre pasagerii din apropiere nu îi dădeau atenție.

„Am fost și eu muzician. Am făcut parte dintr-o trupă care a cântat în deschiderea multor formații, dar nimeni nu mă băga în seamă. Așa că, atunci când am văzut că nimeni nu-l ascultă cu adevărat, mi-am zis «Ah, te înțeleg». Am vrut doar să-i arăt că cineva l-a văzut și îl ascultă”, a declarat Carlos Whittaker în cadrul emisiunii „Good Morning America”.

Între melodii, Whittaker a intrat în vorbă cu pianistul și au început să-și împărtășească poveștile de viață. Atunci i-a venit ideea să facă ceva mai mult pentru el și, cum este urmărit pe Instagram de peste 200.000 de utilizatori, Whittaker a făcut apel la prietenii lui din mediul online să facă donații pentru Carter.

Bărbatul spune că se aștepta să strângă aproximativ 2.500 de dolari după ce a postat pe Instagram un video cu prestația pianistului. În realitate, în doar 30 de minute, urmăritorii lui donaseră deja, în total 10.000 de dolari.

Înainte de îmbarcarea în avion le-a cerut oamenilor să continue să doneze, iar când a aterizat în Nashville, suma ajunsese deja la 25.000 de dolari. Până în seara aceleiași zile, se strânseseră deja 44.000 de dolari, iar suma totală pe care urmăritorii lui Whittaker au donat-o pentru Tonee „Valentine” Carter este de 60.000 de dolari.

Pianistul s-a declarat copleștit de reacția oamenilor și a hotărât să doneze cea mai mare parte din sumă. Bărbatul spune că el are nevoie doar de un schimb de ulei la mașină.

„Acei bani nu sunt ai mei. Vreau să-i dau mai departe”, a declarat Carter pentru sursa citată, precizând că intenționează să facă donații trimestriale către American Kidney Foundation.

„Voi ajuta oamenii în anii următori. Dumnezeu m-a făcut administrator al acestor bani și nu-l voi dezamăgi”, a mai declarat pianistul.

Tonee „Valentine” Carter este pasionat de muzică din copilărie și spune că și-a dat seama că vrea să facă o carieră în acest domeniu după ce tatăl lui l-a dus, la 6 ani, la un concert al lui Ray Charles.

A studiat muzica la Universitatea din Tennessee, după care a cântat în cluburi de noapte și apoi pe vase de croazieră. În 2008, după ce petrecuse 11 ani pe nave în jurul lumii, a aflat că suferă de o boală la rinichi, care nu i-a mai permis să plece pe mare. În același an a fost contactat de reprezentanții aeroportului și, deși a ezitat la început, a acceptat în cele din urmă să cânte acolo. Face asta deja de 13 ani. Repertoriul lui include de la coveruri celebre, la melodii originale, compuse de el.

„Îmi place să cânt jazz. Îmi place să interpretez pop, muzică soul, clasică”, spune Carter.

Tonee „Valentine” Carter și Carlos Whittaker păstrează în continuare legătura.

„Nu suntem prieteni. Acum suntem familie”, a declarat pianistul.

