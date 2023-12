„Această reţea masivă de tuneluri, care este împărţită în mai multe ramuri, se întinde pe mai mult de 4 kilometri. Se află la doar 400 de metri de punctul de trecere Erez, folosit zilnic de locuitorii din Gaza pentru a intra în Israel pentru muncă și tratament medical în spitalele israeliene” au transmis forţele armate israeliene într-un comunicat publicat pe Twitter.

Odată cu anunțul privind descoperirea, armata israeliană a publicat și o înregistare video care arată membri ai grupării teroriste Hamas folosind echipamente specializate pentru a săpa tunelul.

EXPOSED: The biggest Hamas terrorist tunnel discovered.



This massive tunnel system branches out and spans well over four kilometers (2.5 miles). Its entrance is located only 400 meters (1,310 feet) from the Erez Crossing—used by Gazans on a daily basis to enter Israel for work… pic.twitter.com/RcjK5LbvGL