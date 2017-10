Cu o producție super spectaculoasă – premiată pentru scenografie în țările în care a fost montată, “CUM SĂ DISTRUGI O PIESĂ / THE PLAY THAT GOES WRONG” aduce spectatorilor români un show de comedie excepțional direct din WestEnd și de pe Broadway.

Declarată recent cea mai amuzantă piesă jucată vreodată pe Broadway – “CUM SĂ DISTRUGI O PIESĂ/THE PLAY THAT GOES WRONG” este pusă în scenă în premieră absolută în România, pe scena sălii Epika din Grand Cinema&More, Băneasa Shopping City. În viziunea regizorului George Dogaru, cu o distribuție de excepție, producția este o combinație explozivă de teatru de comedie, pantomimă și improvizație, ”accidentată” de efecte de scenă spectaculoase și foarte amuzante.

În “CUM SĂ DISTRUGI O PIESĂ”, o “piesă în piesă”, urmărim cu sufletul la gură eforturile pline de încurcături ale trupei de teatru de amatori a Politehnicii din Cornley de a pune în scenă drama polițistă “Crimă la Conacul Haversham”.

Cum rezultă implacabil din titlu, lucrurile nu merg tocmai bine și tinerii

actori constată că a ajunge până la replica finală cu un spectacol “serios” de teatru nu e chiar cel mai simplu lucru. Cu toate acestea, actorii ”rezistă” cu stoicism și umor avalanșei de dezastre, accidente și încurcături “imprevizibile”, și se străduiesc eroic să ducă până la capăt piesa, spre deliciul și amuzamentul publicului.

Distribuția spectacolului “CUM SĂ DISTRUGI O PIESĂ” include unii dintre cei mai talentați tineri actori ai momentului, cunoscuți publicului atât din mari producții teatrale cât și din seriale de comedie de succes, respectiv Atletico Textila sau Ai Noștri, difuzate la PRO TV: Ada Galeș, Andreea Samson, Ilona Brezoianu, Andreea Mateiu, Vlad Logigan, Cătălin Babliuc, Pavel Bârsan, Răzvan Oprea, Angel Popescu, Andrei Mateiu, Bogdan Cotleț, Dan Rădulescu, Marin Grigore, Radu Micu, Adrian Anghel, Silviu Mircescu. Piesa se va juca cu distribuție dublă, spectatorii având posibilitatea de a fi încântați de fiecare dată de o interpretare inedită dată de diversele combinații de stiluri și interpretări actoricești puse în scenă cu măiestrie de regizorul George Dogaru.

Scenografia spectaculoasă în efectele sale speciale, care amintesc de parcurile de distracții, este realizată de arhitectul și production designerul Petre Țalea, costumele fiind semnate de Eli Damanakis.

În Romania spectacolul este produs de WonderTheatre și Grand Cinema and More.

WonderTheatre este o companie de teatru de familie creată de cei care s-au aflat în spatele unora dintre cele mai importante succese cinematografice și de televiziune din România (California Dreamin’-Nesfârșit, Ai Noștri, Atletico Textila) și care în stagiunea de toamnă 2017 are 7 spectacole pe scenele din București și din țară: PRENUMELE, PANICĂ LA OPERĂ, CINA DE ADIO, SWING, O ZI DIN VIAȚA MEA, UNDEVA LA MIJLOC și SUB PRAGUL DE SUS.