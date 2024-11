„A fost aprobat şi trimis către Parlament în procedură de urgenţă un proiect de lege are propune ca Guvernul României să atribuie Guvernului Statelor Unite ale Americii contractele de tip ‘Letter of Offer and Acceptance’ pentru achiziţionarea a 32 de avioane F-35”, a declarat purtătorul de cuvânt Mihai Constantin, într-o conferinţă de presă la Palatul Victoria.

El a adăugat că banii vor proveni de la bugetul de stat sau prin împrumuturi ori garanţii de împrumuturi oferite de SUA.

Este vorba despre „avioane de luptă F-35A multirol de ultimă generație, care oferă tehnologie stealth avansată, fuziunea senzorilor și capabilități unice de superioritate aeriană”, conform comunicatului SUA emis în septembrie.

România va cumpăra avioanele F-35 în două faze. Mai întâi 32 de avioane (2 escadrile), apoi 16 avioane (o escadrilă), deci un total de 48 de avioane. Prima livrare a aeronavelor F-35A către România este așteptată până în anul 2031.

Cele 32 de aeronave F-35 vor costa România o sumă-record în istoria apărării, 6,5 miliarde de dolari.

Decizia achiziției avioanelor F-35 s-a făcut în aprilie 2022, într-o ședință CSAT convocată de președintele Klaus Iohannis la două luni după ce Rusia a invadat Ucraina.

Forțele Aeriene au în acest moment 26 de avioane F-16, dar România mai are de primit din Norvegia încă 20 de avioane F-16, care vor fi operabile cel puțin 10 ani, apoi se face tranziția către F-35. Cele 32 de aeronave F-16 comandate din Norvegia costă România 454 de milioane de euro, fără TVA.

Avioanele F-16 vor fi scoase treptat din serviciul de luptă, așa cum s-a întâmplat cu avioanele MiG-21 LanceR, iar această procedură începe în 2034 și trebuie să se termine în 2040.

