Două rezervoare și autonomie de peste 1.000 km în condiții reale

RO1000Challenge este organizat de Electromobilitate.ro și pune mașinile pe un traseu de aproximativ 1.000 km prin condiții foarte diferite de trafic. De această dată, ruta a plecat din București și a trecut prin Constanța, Brăila, Adjud, Brașov și Pitești, înainte să revină în Capitală. De regulă participă mașini electrice, însă AutoExpert a venit cu un Duster hybrid-G 150 4×4 și cu o provocare simplă: fără realimentare.

Avantajul Dusterului este că are două rezervoare nominale de câte 50 de litri, unul pentru benzină și unul pentru GPL. În realitate, rezervorul GPL a acceptat 43,71 litri înainte de plecare. Gazul s-a terminat după 410 km, după care mașina a continuat exclusiv pe benzină.

Și nu a fost un test de economie dus la extrem. Pe A2, echipa a rulat cu 139 km/h indicați de GPS, aproximativ 144 km/h pe bord, iar consumul de GPL a trecut atunci de 11 l/100 km. Abia după terminarea gazului stilul de condus a devenit mai economic.

Dusterul are 150 CP și un motor electric separat pentru roțile din spate

Hybrid-G 150 4×4 este una dintre cele mai neobișnuite motorizări Dacia. Motorul turbo de 1,2 litri dezvoltă 140 CP și poate funcționa cu benzină sau GPL, iar pe puntea spate există un motor electric de 31 CP și 87 Nm. Puterea totală a sistemului este de 150 CP.

Nu există un cardan clasic între cele două punți. Motorul termic lucrează cu o cutie automată cu dublu ambreiaj și șase trepte pentru roțile din față, în timp ce motorul electric din spate are propria transmisie cu două rapoarte. Bateria are doar 0,84 kWh, deci scopul ei nu este să transforme Dusterul într-un plug-in hybrid, ci să ajute tracțiunea și eficiența.

Am testat Dacia Duster hybrid-G 150 4×4 pe asfalt și off-road și a explicat ce aduce versiunea 1.2 cu GPL, automată și tracțiune integrală. În acel test, modelul s-a remarcat tocmai prin combinația rară dintre GPL, cutie automată și tracțiune integrală.

560 de lei pentru traseu și încă 110 km autonomie la final

Dusterul a încheiat traseul după exact 12 ore, cu o viteză medie de 82 km/h și doar patru minute trecute ca pauze. Odometru a arătat un parcurs efectiv de 974 km, iar computerul de bord indica încă 110 km autonomie pe benzină. AutoExpert estimează astfel că mașina ar fi putut trece de 1.100 km cu cele două rezervoare, chiar și în condițiile unui ritm destul de alert.

Costul calculat pentru benzina și GPL-ul consumate a fost de 560 de lei. Un alt fun fact al testului: Dusterul a parcurs același traseu cu 23 de minute mai repede decât un BMW M2 participant la ediția de iarnă. În același timp, un BMW iX3 electric aflat în competiție a arătat cât de mult s-a schimbat și încărcarea electricelor moderne: o oprire de numai cinci minute i-a ridicat bateria de la 17% la 42%.

Testul complet, inclusiv consumurile în fiecare punct al traseului, strategia echipei și duelul cu mașinile electrice participante, poate fi citit pe AutoExpert.

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