De ce acest test a fost relevant

„Cel mai 4×4 din România” este cea mai veche competiție de acest tip din Europa și a ajuns în 2026 la ediția cu numărul 26. Evenimentul s-a desfășurat în weekendul 13-14 iunie, în zona Câmpulung Muscel – Rucăr, cu 12 modele intrate în finală. Competiția a inclus SUV-uri 4×2 și 4×4, modele plug-in hybrid, hibride, electrice, pick-up-uri și vehicule off-road dedicate.

Libertatea a făcut parte din juriu, iar eu am fost unul dintre cei 9 membri care au testat mașinile. Juriul a fost format din Gigi Gavrilă, președintele juriului și expert off-road, Toader Ilie, Nono Semen, George Grigorescu, Robert Adam, Mihai Morcovescu, Edward Sevrani, Darius Pană și Filip Sîrbu.

Traseul de asfalt a fost pe zona de VTM dintre Lerești și barajul Râușor, o secțiune virajată, bună pentru a înțelege direcția, frânele, suspensia și felul în care mașinile se așază la ritm mai alert. Testele off-road au avut loc în masivul Căpitanu, pe un traseu variat, configurat pentru a scoate în evidență capabilitățile din afara drumurilor amenajate.

Pe lângă probele oficiale, am condus Duster și pe drumul București – Rucăr, prin Pitești. A contat mult, pentru că mașina nu a fost evaluată doar pe câteva porțiuni scurte, ci și în regim normal: autostradă, drum național, trafic, urcări, viraje și zone unde confortul începe să conteze la fel de mult ca tracțiunea.

Ce Duster am condus și de ce versiunea asta e importantă

Modelul testat a fost Dacia Duster hybrid-G 150 4×4. Pe scurt, este una dintre cele mai interesante versiuni Duster de până acum, pentru că aduce împreună trei lucruri pe care până acum nu le aveai în această combinație: GPL, tracțiune integrală și cutie automată.

Sistemul folosește un motor 1.2 turbo mild-hybrid pe benzină/GPL, cu 140 CP, care antrenează roțile față, plus un motor electric de până la 31 CP pe puntea spate. Puterea totală este de 150 CP, iar mașina are cutie automată EDC cu 6 trepte pentru partea față. Practic, este 4×4 fără arbore cardanic clasic: fața este dusă de motorul termic, iar spatele este ajutat electric atunci când mașina are nevoie de tracțiune. Dacia descrie sistemul ca o combinație între alimentare dublă benzină/GPL, cutie automată cu dublu ambreiaj și motor electric pe puntea spate.

Asta este partea importantă: nu este doar „un Duster cu automată”. Este un Duster care folosește electrificarea nu doar pentru consum, ci și pentru tracțiune. Motorul electric din spate poate interveni rapid, fără întârzierea mecanică a unui sistem clasic, iar mașina poate rula în mod termic, electric sau mixt, în funcție de situație. În plus, are două rezervoare de 50 de litri, unul pentru benzină și unul pentru GPL, iar autonomia totală poate ajunge până la 1.500 km în ciclul WLTP.

Cum se simte pe drum: mai plăcut decât te-ai aștepta

Pe drum, Duster hybrid-G 150 4×4 se conduce plăcut. Nu este rapid în sens sportiv, dar accelerează suficient de bine când ai nevoie. Cei 150 CP sunt potriviți pentru mașină, iar răspunsul este mai bun decât te-ai aștepta de la o Dacia gândită în primul rând pentru eficiență și costuri.

Pe traseul București – Rucăr, mașina s-a simțit matură. Nu are rafinamentul unui SUV premium și nici nu încearcă să-l mimeze, dar se așază bine pe drum, direcția este ușor de înțeles, iar suspensia filtrează corect denivelările. Pe virajele dintre Lerești și barajul Râușor, Duster nu s-a simțit stângaci. Evident, nu este mașină de VTM, dar pentru un SUV de familie cu gardă la sol și tracțiune integrală, comportamentul este mai bun decât ar sugera sigla sau prețul.

Cutia automată ajută mult în utilizarea zilnică. Duster a fost mult timp o mașină foarte bună ca idee, dar mai simplă și uneori mai rudimentară ca experiență. Versiunea aceasta o face mai ușor de trăit. Nu trebuie să o conduci ca pe o utilitară, nu trebuie să muncești pentru fiecare depășire și nu simți că alegerea practică vine obligatoriu cu un compromis major la confort.

În off-road, tehnologia chiar contează

În zona de off-road, Duster arată de ce această versiune este importantă. Nu are imaginea unui Defender și nici nu este construit ca un off-roader extrem, dar are suficientă tehnologie pentru a deveni foarte capabilă în mâinile unui șofer normal.

Tracțiunea integrală cu motor electric pe spate este interesantă tocmai pentru că reacționează rapid. Pe teren cu aderență variabilă, diferența se simte: spatele poate ajuta fără ca mașina să aștepte intervenția unui sistem mecanic mai lent. Asta nu o transformă într-un vehicul de expediție extremă, dar pentru drumuri forestiere, noroi, zăpadă, urcări, pietriș și trasee de vacanță este mai mult decât suficientă.

Duster vine și cu moduri de rulare pentru teren, iar camerele ajută enorm. Calitatea imaginii nu este spectaculoasă, dar sistemul are un avantaj practic: unghiurile se schimbă în funcție de cum virezi, iar asta te ajută să înțelegi mai bine pe unde treci. În off-road, nu ai nevoie de imagine de cinematografie, ai nevoie să vezi pietrele, șanțurile și roțile. Iar aici sistemul își face treaba.

Este exact genul de tehnologie potrivită pentru Dacia: nu arată premium, dar este utilă. Și pentru o mașină care poate fi folosită pe drumuri proaste, la munte sau pe trasee ușoare de off-road, utilitatea contează mai mult decât efectul de showroom.

Interiorul: mult plastic, dar design mai bun decât la multe mașini scumpe

Interiorul este foarte Dacia, în sensul corect. Ai plastic mult, materiale dure și nimic care să te surprindă prin lux. Dar nici nu te deranjează, pentru că știi ce este mașina, cât costă și ce promite brandul.

Calitatea generală este bună pentru segment. Nu ai senzația că ceva este fragil sau făcut la întâmplare. Este o mașină simplă, robustă și gândită să fie folosită, nu doar admirată. Exact aici Dacia trebuie judecată corect: nu are rost să ceri piele fină, lemn sau displayuri uriașe. Întrebarea reală este dacă interiorul este intuitiv, rezistent și bine desenat. Iar răspunsul este da.

Designul interior mi-a plăcut mult. Sincer, mi se pare mai reușit decât ce vedem la unele mărci germane în ziua de azi, unde totul pare făcut să arate digital și complicat. La Duster, comenzile sunt fizice, clare și ușor de folosit. Nu trebuie să intri în trei meniuri pentru lucruri simple. Totul este la îndemână și logic.

Asta contează mult într-o mașină de zi cu zi. Duster nu încearcă să fie trendy. Nu pare desenat pentru poze de configurator. Pare desenat pentru oameni care vor să se urce, să plece și să nu se enerveze cu funcții de bază.

Minusul important: lipsa suportului lombar

Cel mai mare minus pentru mine a fost lipsa suportului lombar. La drum lung, se simte. Și nu mi se pare o fiță. Suportul lombar are legătură directă cu sănătatea și confortul omului, mai ales pentru cei care petrec mult timp la volan.

Într-o mașină gândită pentru drumuri lungi, familie, vacanțe, munte și navetă, scaunul trebuie să susțină bine spatele. Poți accepta plastic dur. Poți accepta camere cu rezoluție modestă. Poți accepta că nu ai materiale premium. Dar suportul lombar este un element care ar trebui tratat mai serios, pentru că afectează direct experiența după două-trei ore de condus.

Duster a progresat enorm la multe capitole, iar tocmai de aceea astfel de lipsuri ies mai tare în evidență. Când o mașină devine mai matură, începi să ai așteptări mai mari de la lucrurile care contează cu adevărat.

Concluzia: Duster nu mai este doar alegerea ieftină

Noua Dacia Duster hybrid-G 150 4×4 arată cât de mult a evoluat modelul. Rămâne o Dacia, cu plastic la interior și o abordare pragmatică, dar nu mai este doar o mașină cumpărată pentru că este ieftină.

Este plăcută de condus, surprinzător de capabilă, bine dotată și mult mai matură decât generațiile vechi. Faptul că această versiune combină GPL, cutie automată și tracțiune integrală cu motor electric pe puntea spate o face una dintre cele mai interesante configurații din gamă.

Nu este perfectă. Scaunele ar trebui să ofere suport lombar mai bun, camerele puteau avea rezoluție mai mare, iar interiorul rămâne simplu ca materiale. Dar în rest, Duster livrează exact ce promite: o mașină robustă, practică, eficientă și capabilă să iasă de pe asfalt fără să pară că se chinuie.

După drumul București – Rucăr și testele din cadrul „Cel mai 4×4 din România 2026”, impresia mea este clară: Duster nu încearcă să fie mai mult decât este. Dar ce este acum a devenit mult mai bun.

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