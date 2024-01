UPDATE ora 17.50: Ministrul Agriculturii a transmis că a fost la Consiliul AgriFish şi i-a atras atenţia comisarului european pe Agricultură că au trecut şase luni de când România a cerut derogări pentru fermieri, pentru care a primit sprijinul a 15 state membre.

„Fermierii români trebuie sprijiniţi! Miniştrii sau comisari, plecăm cu toţii acasă, dacă nu îi susţinem! Am fost în Consiliul AgriFish de la Bruxelles unde aşa cum am promis, am pus pe masă mandatul primit de la fermierii români!”, a anunțat Florin Barbu, de la Bruxelles.

Știrea inițială: Fost Comisar european pentru agricultură, Cioloș a susținut că ministrul agriculturii „nu a mai ajuns azi cu cererile fermierilor români la masa discuțiilor cu ceilalți miniștri din Consiliu”.

„Să ne explice domnii Ciolacu și Barbu ce a spus ministrul Agriculturii la Bruxelles și ce reacții a avut de la ceilalți miniștri la masa Consiliului. Sa ne explice cu cine s-a mai întâlnit ministrul Barbu în marja Consiliului și cum are de gând să rezolve problemele ridicate de agricultorii români”, a mai transmis Dacian Cioloș.

Florin Barbu a declarat luni, 22 ianuarie, că va cere în Consiliul Uniunii Europene de la Bruxelles demisia comisarului european pentru Agricultură, polonezul Janusz Wojciechowsk, din cauza nerespectării de către acesta a votului favorabil pentru derogările propuse de România în regulile UE privind agricultura.

Recomandări Cazul doctoriței de la Suceava filmată luând mită de 280 de ori în 20 de zile. Momentele-cheie ale flagrantului delict, făcute publice: asistenta a scăpat pe jos plicul cu bani când i-a luat poșeta

O zi mai târziu, premierul Marcel Ciolacu și-a contrazis propriul ministru al Agriculturii, afirmând că acesta nu va cere plecarea comisarului european pentru Agricultură. Mai mult, Florin Barbu și-a nuanțat declarațiile făcute ziua precedentă.

Urmărește-ne pe Google News