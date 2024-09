Anunțul morții actriței Dame Maggie Smith a fost făcut de familie, potrivit BBC News.

„Cu mare tristețe trebuie să anunțăm moartea lui Dame Maggie Smith. Ea a murit în liniște, în spital, în această dimineață devreme, vineri 27 septembrie. O persoană foarte privată, i-a avut alături pe prieteni și familia în ultimele clipe.

Ea lasă în urmă doi fii și cinci nepoți iubitori care sunt devastați de pierderea mamei și bunicii lor extraordinare. Am dori să profităm de această ocazie pentru a mulțumi minunatului personal de la Spitalul Chelsea și Westminster pentru îngrijirea și amabilitatea lor neobosită în timpul ultimelor ei zile. Vă mulțumim pentru toate mesajele amabile și sprijinul acordat și vă rugăm să ne respectați intimitatea în acest moment”, au transmis cei doi fii ai actriței britanice, Toby Stephens și Chris Larkin.

Cine a fost Dame Maggie Smith

Maggie Smith s-a născut Margaret Natalie Smith pe 28 decembrie 1934, în Ilford, Anglia. Când avea 4 ani, familia ei, inclusiv frații ei gemeni mai mari, Alistair și Ian, s-au mutat la Oxford, unde tatăl lui Smith lucra ca patolog în domeniul sănătății publice la universitate. Smith a urmat cursurile liceului Oxford High School până la vârsta de 16 ani, când a plecat să studieze actoria la Oxford Playhouse, porivit huffpost.com.



De-a lungul carierei ei, de peste 60 de ani, Maggie Smith a jucat în mai mult de 80 de filme și seriale TV și a apărut în zeci de piese de teatru, inclusiv patru pe Broadway. Smith a jucat în filme precum „Othello” (1965), „The Prime of Miss Jean Brodie” (1969), „Clash of the Titans” (1981), „The Secret Garden” (1993), „Gosford Park” (2001), „The Best Exotic Marigold Hotel” (2012) și The Lady in the Van” (2015).







