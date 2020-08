Dana Chera revine în televiziune şi va modera o emisiune pe teme de actualitate la postul Medika TV. Emisiunea se va difuza marți și joi, între orele 19.00 și 21.00, scrie Pagina de Media.

Dana Chera a explicat care au fost motivele pentru care a ales să lucreze la un post nişat de televiziune.

„Pentru că am o dorință mai veche, care venea dintr-o frustare, acutizată în ultima vreme, cât am consumat media ca spectator. Anume aceea de a vedea la TV oameni care au făcut ceva în viața lor. Care au o meserie. Care s-au lovit, ca practicieni, de mizeriile din legile și regulamentele făcute anapoda pentru ei de unii care vorbesc des la TV. Deci simt nevoia unor păreri avizate! Am obosit cu cei care pot vorbi despre orice. Oricât. Oricum. Care nu pot să spună: NU ȘTIU SĂ VĂ SPUN!”

Dana Chera: