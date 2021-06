„Sunt invitat la nuntă? Trebuie să verific dacă sunt invitat. I-am spus lui Toni că este cel mai norocos bărbat din lume şi acum cred că sunt multe inimi frânte, fiindcă Simona s-a logodit. Aşa că trebuie să ţin degetele încrucişate, că primesc şi eu o invitaţie la nuntă. Sper să vină”, a declarat Darren Cahill într-o conferință de presă.

Antrenorul australian se află în țara noastră pentru a o ajuta pe Simona Halep să se recupereze după accidentarea de la Roma și să fie în formă maximă la Wimbledon, turneu la care sportiva noastră trebuie să-și apere trofeul.

Simona Halep a povestit despre momentul în care Toni Iuruc i-a dat inelul de logodnă.

„E foarte frumos (inelul de logodnă, n.red.) și-l port cu mândrie și cu plăcere. A fost un moment deosebit! În trecut ziceam că o să fie un moment mai banal, așa, dar nu a fost deloc așa. Impactul a fost mare, am fost emoționată și mă bucur foarte mult să-l am pe Toni alături de mine. Am plecat la un drum frumos”, a declarat Simona Halep într-o conferință de presă, citată de Digisport.

Video: România Fan TV/YouTube

