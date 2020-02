De Simona David,

Înregistrarea apelului la 112 lămurește motivul pentru care a sunat Andreea Antonescu la Serviciul de Urgență, transmis de știrileprotv.ro.

Înregistrare apel la 112:

“Operator 112: 112, ce urgență aveți?

Andreea Antonescu: Alo, vreau și eu dacă puteți trimite o mașină la…

Operator 112: Unde e asta?

Voce neidentificată: Andreea Antonescu, lasă telefonul și lasă prostiile.

Andreea Antonescu: Ștefan, vreau să plec acum de aici.

Operator 112? Unde doamnă?

Andreea Antonescu: Ștefan, vreau să plec acum de aici. (…) Și asta numai din cauza căcaturilor pe care mi le faci.”

Andreea Antonescu susține că nu a fost vorba nicio secundă de vreo răpire, ci că totul a fost un accident din cauza unui copil care butona telefonul. „V-aș da bună dimineața, dar am făcut-o deja în jurul orei 7 cu un story, care probabil relata așa, dacă puteați citi printre rânduri, că nu am fost deloc sechestrată. Aseară am trecut printr-o experiență stranie. Ideea e în felul următor: nu am fost sechestrată.

