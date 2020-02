De Livia Lixandru,

Andreea Antonescu susține că nu a fost vorba nicio secundă de vreo răpire, ci că totul a fost un accident din cauza unui copil care butona telefonul.

„V-aș da bună dimineața, dar am făcut-o deja în jurul orei 7 cu un story, care probabil relata așa, dacă puteați citi printre rânduri, că nu am fost deloc sechestrată. Aseară am trecut printr-o experiență stranie. Ideea e în felul următor: nu am fost sechestrată.

Aseară eram acasă cu Ștefan Manolache, asta din dorința noastră de a nu mai apărea atât de mult în story-uri. (…) Au venit cu copii în vizită. Ștefan a scos telefonul de firmă și copilașul a început să butoneze. A butonat la 112, iar pe fundal s-a auzit că subsemnata voia să plece la mașină, pentru că nu mai aveam țigări. Ștefan a considerat că am fumat prea mult, iar eu mă rugam să-mi dea cheile.

Nu-mi găseam nici cheile de la casă. Autoritățile și-au făcut datoria și au venit imediat și au considerat că e vorba despre un sechestru. Partea bună a fost că nu a fost că nu era niciun sechestru, partea mai puțin bună este că trebuie să plătesc o amendă’, a spus Andreea Antonescu, potrivit VIVA!

Andreea a fost amendată de polițiști

Andreea Antonescu a fost amendată de polițiștii ieșeni după ce a sunat azi noapte la 112 și a anunțat că este sechestrată într-un apartament din Copou, iar apelul s-a dovedit în cele din urmă a fi fals, informează Bună Ziua Iași.

Polițiștii au ajuns imediat la fața locului, unde a găsit-o pe cântăreață nevătămată, alături de Ștefan Manolache, iubitul ei, ambii în stare de ebrietate.

Citeşte şi:

Andreea Antonescu, amendată după un apel fals la 112. Ce s-a întâmplat

Adriana Nedelea LA FIX: Cum explică Paul Stănescu reacția agresivă din Parlament: „Eram foarte nervos”

Viața fără supermarket: o româncă și un spaniol emigrat în România îi învață pe oameni ce plante sălbatice să culeagă ca să se hrănească: „Pădurea e casa noastră, nu orașul”

GSP.RO Cristi Bud, despre moartea fiului său de doar 5 zile: "E posibil să fi scăpat copilul". Cand a cerut înregistrările de pe camere a primit un raspuns incredibil