Venituri și cheltuieli în scădere

Romgaz prognozează o reducere a veniturilor totale pentru 2026 cu 9,3%, până la 7,574 de miliarde de lei. Încasările din vânzarea producției proprii de gaze ar urma să scadă cu un procent similar, la 5,965 de miliarde de lei, ca urmare a diminuării cu 5,7% a cantităților vândute și a scăderii prețurilor de livrare cu 3,8%, conform declarațiilor companiei.

Această reducere a veniturilor este corelată cu scăderea prețului reglementat angro al gazelor naturale, impus prin legislație pentru furnizorii care aprovizionează populația și centralele termice de cogenerare, de la 120 de lei/MWh la 110 lei/MWh. Reglementarea este valabilă până la 31 martie 2027. Totuși, începând cu 2027, Romgaz estimează venituri de peste 11 miliarde de lei datorită intrării în producție a perimetrului offshore Neptun Deep din Marea Neagră.

Producția de energie electrică, pe o pantă ascendentă

Pe de altă parte, veniturile din vânzarea energiei electrice generate de centrala de la Iernut sunt prognozate să crească cu 31,5% în 2026, depășind 503 milioane de lei.

„Creșterea veniturilor este determinată de creșterea prețurilor de livrare cu 15,4% și creșterea cu 13,9% a cantităților față de nivelul realizat al anului 2025”, se arată în proiectul de buget al companiei.

Investiții majore pentru viitor

Cheltuielile de investiții planificate pentru 2026 ajung la 5,618 miliarde de lei, cu aproape 54% mai mari față de cele realizate în 2025, care s-au ridicat la 3,654 de miliarde de lei. Majoritatea acestor fonduri vor fi direcționate către filiala Romgaz Black Sea Limited pentru dezvoltarea perimetrului Neptun Deep, suma alocată fiind de 3,967 de miliarde de lei, cu 46% mai mare decât cea din anul precedent.

„Fundamentarea bugetului aferent programului de investiții pentru anul 2026 s-a făcut, în cea mai mare parte, pe obiective ce vizează creșterea portofoliului de rezerve și resurse (onshore și offshore), compensarea declinului natural al producției de gaze naturale și producerea de energie electrică”, a explicat compania.

Alte investiții includ lucrări de modernizare a echipamentelor și instalațiilor, forarea unor noi sonde de explorare, construirea unui parc fotovoltaic de 50 MW, precum și continuarea lucrărilor la centrala electrică de la Iernut.

Presiuni fiscale și cheltuieli în creștere

Cheltuielile de exploatare sunt estimate să crească cu 13% în 2026, atingând peste 5 miliarde de lei. În același timp, cheltuielile fiscale, care reprezintă aproape 30% din total, sunt prognozate să crească cu 9,6%, ajungând la 1,478 de miliarde de lei. De asemenea, cheltuielile cu bunuri și servicii vor crește cu 25,3%, la 1,165 de miliarde de lei, din cauza costurilor mai mari cu combustibilul, materialele consumabile și piesele de schimb necesare mentenanței și reparațiilor, potrivit companiei.

În ciuda scăderii veniturilor și a profitului net, Romgaz își propune să rămână un jucător-cheie în sectorul energetic românesc, investind masiv în proiecte strategice și modernizări care să-i susțină dezvoltarea pe termen lung.

