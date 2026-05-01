Celebrul coregraf Wilmark și soția sa, Ioana, formează unul dintre cele mai solide, dar și discrete cupluri din showbizul românesc.

Aceștia au oferit un interviu savuros, în care au rememorat un episod tensionat din trecut: momentul în care Wilmark a fost surprins în casă cu o altă femeie.

Ioana: Prima gafă pe care ai făcut-o?

Wilmark: Eu oricum te-am iertat și nu mai știu, așa că…

Ioana: Când eram despărțiți și eram plecată în vacanță în Franța, să te uit, da? Și am venit să-ți fac surpriză și te-am găsit cu o altă domnișoară în cameră, în casă. Se pare că am uitat, am trecut…

Wilmark: Această emisiune este de fan, distracție.

Ioana: Și asta de ce e? Hai și tu, gafa mea.

Wilmark: Este atunci când ai fost plecată în Franța și te-ai întors fără să mă suni.

Ioana: Corect. Bravo!

În cadrul interviului, cei doi au făcut mărturisiri sincere și emoționante despre lucrurile pe care le admiră unul la celălalt.

Wilmark: Admir… O să zic mai multe, pentru că poate să fie fizic, poate să fie ceva interior, din modul tău de a fi. Hai să începem cu exteriorul. Îmi place că ești foarte feminină, asta e o chestie de interior/ exterior, îmi place că ești foarte hotărâtă, îmi place că ești foarte sigură pe tine, ești o femeie care atunci când ia o decizie, fie ea și proastă…

Ioana: Mă duc până în pânzele albe.

Wilmark: Și asta este o calitate, cred că e o calitate. Îmi place că ești o mamă superbă, deci ai super tare grijă de copii, uneori prea multă grijă de copii și ca relație de familie cred că, iarăși, faptul că ai grijă de tot ceea ce se întâmplă în casă, că este totul pus la punct, că ai grijă de tot. Nu te lăsa, se poate și mai bine!

