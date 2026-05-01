Spre deosebire de rapoartele precedente, din mandatul lui Dan Cristian Turturică, care erau pline de „realizări”, redactate pe un ton triumfalist, ce aminteau de raportările privind îndeplinirea planului cincinal din comunism, actualul document pare decent. Chiar și așa, acesta nu mai are o miză: mandatul Consiliului de Administrație condus de Turturică s-a încheiat în noiembrie 2025, iar documentul a fost redactat de noua conducere, cu un nou președinte-director general: Adriana Săftoiu.

Ideea de bază a raportului de activitate este că „subfinanțarea cronică de la bugetul de stat pune în pericol misiunea publică a televiziunii”. Am mai auzit acest „refren” în anii trecuți din partea lui Dan Cristian Turturică. Banii de la buget nu sunt suficienți, asta este problema Televiziunii Române! Nu managementul, nu, ci subfinanțarea! Adică statul este vinovat pentru că nu dă mai mulți bani televiziunii, care are o „misiune publică”.

În raport se creează imaginea unei companii aflate în pragul prăbușirii: o datorie de 114,5 milioane de lei către Societatea Națională de Radiocomunicații (SNR); infrastructură tehnică îmbătrânită, cu riscul opririi emisiei; plan de investiții fragmentat și fără strategii pe termen lung; vârsta medie a angajaților este de 51 de ani; salariul mediu net la nivelul SRTV este de 6.326 de lei; o pierdere contabilă de 27,4 milioane de lei la sfârșitul anului 2025; cheltuieli cu personalul în valoare de 389,4 milioane de lei, cu o pondere de 67,31% din totalul cheltuielilor de exploatare; datorii totale de 201,9 milioane de lei, neajunse la scadență până la finalul anului 2025.

Lista este lungă, dar irelevantă. Mult mai relevantă decât raportul SRTv este Informarea Ministerului Finanțelor, datată 3 martie 2026 și semnată de ministrul Alexandru Nazare, din care aflăm cum s-au dus banii de la bugetul statului, în ultimii patru ani (mandatul lui Turturică!): nu pe investiții și proiecte de dezvoltare, ci pe indexările salariale.

Informarea ministerului, solicitată în ședința de guvern din 23 decembrie 2025, reprezintă o scurtă analiză „referitoare la indexările salariale de la SRTv, precum și impactul pe care aceste indexări îl vor avea asupra sumelor alocate de la bugetul de stat”. Cu alte cuvinte, Ilie Bolojan știa de indexări, dar a cerut Ministerului Finanțelor o analiză. Aceasta acoperă, ce coincidență!, mandatul lui Dan Cristian Turturică (2022-2025).

Aflăm că, în 2025, suma alocată de la bugetul de stat pentru SRTv a fost de 483,5 milioane de lei (96 de milioane de euro – calcul P.B.), mai mare cu 29,72% față de cea din 2021. Cheltuielile de personal s-au ridicat la 381,3 milioane de lei (77,2 milioane de euro) în cursul anului trecut, cu 81,06% (!!!) mai mari decât cele din 2021. Deci, în decurs de patru ani, suma de finanțare a televiziunii publice a crescut cu 29,72%, iar echipa managerială, în frunte cu Dan Cristian Turturică, a mărit cheltuielile de personal cu 81%. Colosal!

Informarea semnată de ministrul Alexandru Nazare precizează că ponderea cheltuielilor de personal ale SRTv în sumele alocate de la bugetul de stat „a înregistrat o creștere semnificativă, de la 56,2% în anul 2022 la 78,81% în 2025”. Întrebarea firească (dar și prostească): de unde să aibă bani TVR pentru dezvoltare, de vreme ce echipa de manageri a lui Turturică și-a umflat veniturile?

Analiza Ministerului Finanțelor subliniază că, potrivit legii de organizare și funcționare a SRTv, „prin legea bugetară anuală se aprobă fondurile de la bugetul de stat, alocate pentru acoperirea cheltuielilor de funcționare și dezvoltare”. De asemenea, potrivit legii bugetului de stat, „salariile se compensează și se indexează cu procentul stabilit prin hotărâre a Guvernului, în raport cu posibilitățile financiare ale fiecărei societăți”. SRTv a avut „posibilități” pentru salarii, neglijând plata datoriilor și proiectele de dezvoltare.

În finalul Informării, se arată:

„În condițiile în care cheltuielile cu personalul au crescut în mod constant, în perioada 2023-2025, se observă că fondurile alocate de la bugetul de stat pentru finanțarea societății sunt utilizate în principal pentru acoperirea cheltuielilor salariale și nu pentru plata prioritară a cheltuielilor de preluare, transport și difuzare a programelor publice naționale” (sublinierea P.B.).

Așadar, șefii de la SRTv să-și mănânce lefurile foarte bune, să-i pupe mâna lui Turturică și să nu se mai plângă în public de subfinanțarea cronică a instituției. Este de-a dreptul penibilă ieșirea Adrianei Săftoiu la un podcast (de ce nu la postul public TVR 1?), în care s-a declarat surprinsă de venitul său lunar supradimensionat de 42.000 de lei. O ipocrizie!

Documentul de la Ministerul Finanțelor, mult mai credibil și relevant decât orice pagină din Raportul de activitate al SRTv, mai face lumină și în privința datoriei televiziunii către Societatea Națională de Radiocomunicații: la finalul anului 2025, datoria era de 150 de milioane de lei, nu de 114,5 milioane de lei, cum scrie în raportul televiziunii. Cum să mai crezi în TVR când aceasta își măsluiește datele și își ascunde eșecurile în raportul de activitate?

