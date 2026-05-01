Horoscop săptămânal Săgetător – 2 – 8 mai 2026

Horoscop săptămânal Săgetător – 2 – 8 mai 2026

Între 2 și 3 mai dimineața, stare de sănătate bună, organism stabil și rezistent la efort fizic și stres cotidian, dar mai sensibil din punct de vedere psihic.

Săgetătorii fiind cuprinși de tristeți trecătoare, de nostalgii și de suferințe cauzate de reeditarea unor secvențe de viață, când au suferit și de care, după felul în care îi destabilizează și acum, nu s-au vindecat. Pe 3 mai, Mercur va intra în zodia Taurului și, până pe 17 mai, va străbate sectorul muncii, înlesnindu-le nativilor aflarea unor informații necesare desfășurării activității curente; posibile dialoguri lămuritoare în instituția unde lucrează care vor limpezi și vor instaura noi reguli în activitatea curentă.

Între 3 mai, după ora 9:34′, și 5 mai seara, Săgetătorii pot comite niște gafe sau niște erori de gândire ori pot avea o inițiativă nefericită în planul relațiilor parteneriale, pe care le pot destabiliza prin ecoul sau consecințele ei. Între 5 mai, după ora 22:06′, și 8 mai dimineața, teme bănești sau salariale adresate de către nativi celor în drept să le rezolve.

Pe 7 mai, Pluton va intra într-o lungă retrogradare și, până pe 17 octombrie, îi va face pe Săgetători să retrăiască experiențele petrecute între 7 iulie și 8 noiembrie 2025, în planul comunicării, al învățăturii, al circulației ideilor și al exprimării responsabile, care le vor zdruncina niște principii sau le vor impune renunțarea la niște argumente ca efect al Trigonului între Pluton (casa a III-a) și Uranus, în casa a VII-a a relațiilor parteneriale.

Dacă nu vor face o schimbare în raportările lor la școală, la studiu, la cunoștințe pe baza altor criterii, aspirații sau așteptări și pretenții de la viață, atunci când secvența se va repeta, pentru ultima oară, în iunie 2027, Săgetătorilor le va fi greu să mai modifice acest context, fiind constrânși să accepte soluția unică. O primă experiență de acest fel va fi evidentă după 8 mai.

HOROSCOPUL ZILEI te așteaptă! Fii primul care află ce spun astrele despre tine.
ABONEAZĂ-TE HOROSCOPUL ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Autocar cu 27 de persoane, cuprins de flăcări în Tulcea. Pompierii intervin la fața locului
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

