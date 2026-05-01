Cum a apărut micul românesc dintr-o improvizație a unui cârciumar

Istoria mititeilor începe în Bucureștiul secolului XIX, când cârciumarul Iordache Ionescu a creat această rețetă într-un moment de criză, dând naștere unui preparat care avea să cucerească imediat inimile românilor.
 
Cârciumarul a fost nevoit să improvizeze o rețetă care să îl scape din impas. Totul a început într-o zi extrem de aglomerată, când avea cârciuma plină și a rămas fără mațe de oaie. În localul lui Iordache, mațele de oaie erau ingredientul principal în care se înveleau cârnații, relatează București.ro.
 
În lipsa lor și cu mesele pline de clienți flămânzi, Iordache a fost nevoit să improvizeze. Pentru a satisface cererea clienților, a decis să pună amestecul de carne direct pe grătar, modelându-l în porții mici. Astfel, dintr-o situație de criză, s-a născut micul românesc.

De unde vine numele de „mititei” pentru vedeta grătarului de 1 Mai

Denumirea de „mititei” a apărut, conform legendei, datorită umoristului și jurnalistului N.T. Orășanu, unul dintre clienții fideli ai cârciumii lui Iordache.

Acesta obișnuia să își pună amprenta asupra meniului, inventând denumiri ironice pentru preparate. Astfel, cilindrii mici de carne au fost botezați „mititei”, nume care a rămas în vocabularul românesc până astăzi.

Cum au fost preparați primii mici din București

Inițial, micii erau preparați doar din carne de vită și oaie, la care se adăuga seu pentru a menține frăgezimea.

Un moment important în istoria micului a fost introducerea bicarbonatului de sodiu, care a schimbat textura preparatului, făcându-l mai pufos și mai suculent. Acest ingredient esențial ajută la păstrarea sucurilor naturale ale cărnii în timpul frigerii, oferindu-i consistența specifică.

Rețeta tradițională includea condimente precum cimbrul, piperul negru, boiaua și supa de oase strecurată, adăugată treptat în carnea frământată ore întregi. Constantin Bacalbașa, cronicar al epocii, nota că atmosfera din jurul grătarelor unde se găteau mititei era una unică, în care granițele sociale dispăreau, iar aroma de usturoi domina totul.

Cine a fost omul care a schimbat rețeta micilor bucureșteni

Dacă Iordache Ionescu a fost inventatorul micilor, Păstorel Teodoreanu poate fi considerat promotorul lor.

Acest gurmand și critic literar a ridicat preparatul la rang de artă culinară. În viziunea sa, mititelul trebuia să fie făcut exclusiv din carne de vită de cea mai bună calitate, amestecată cu grăsime de vită, fără nicio urmă de carne de porc. De asemenea, micii trebuiau consumați fierbinți, alături de o chiflă proaspătă și muștar picant, care să completeze gustul autentic al preparatului.

Mititeii au fost considerați o punte între Occident și Orient

Păstorel considera mititelul o punte între Orient și Occident, o adaptare românească a kebapului turcesc, rafinată prin influențe europene. Perioada interbelică a fost, astfel, considerată epoca de aur a mititeilor, aceștia devenind un simbol al gastronomiei românești.

Cum a influențat perioada comunistă micii din București

După instaurarea regimului comunist, mititeii au intrat în era standardizării. Statul a decis să reglementeze strict compoziția, inclusiv proporția de carne de vită și porc, pentru a controla cantitățile disponibile.

Chiar și în vremurile de austeritate, mititeii au rămas un preparat popular, supraviețuind lipsurilor alimentare din acea perioadă.

În prezent, rețeta clasică a fost preluată și reinterpretată în restaurantele de tip fusion și fine dining. Astfel, au apărut variante moderne, precum mititeii din carne de vită Wagyu, cu trufe sau serviți alături de spumă de muștar artizanal și chipsuri din cartofi mov.

În 2026, în Capitală sunt organizate mai multe evenimente cu ocazia Zilei Muncii. De 1 Mai, în București are loc Festivalul Micului. Cozile de zeci de persoane s-au format încă de la orele prânzului în rondul din Piața Alba Iulia.

Tot pentru acest an a fost stabilit și topul celor mai populare locații, dar și cât costă un mititel cu muștar în București. Libertatea a făcut recenzia celor mai bune locații și a stabilit care sunt terasele și evenimentele unde românii vor putea găsi cei mai buni mititei din Capitală.

Autocar cu 27 de persoane, cuprins de flăcări în Tulcea. Pompierii intervin la fața locului

Știrea care a făcut înconjurul presei! Demisie complet neașteptată la vârful PSD, în plină criză politică. Motivul e de neimaginat
S-a decis în urmă cu câteva minute, în plină criză politică! Anunțul venit direct de la guvern a surprins pe toată lumea. Ilie Bolojan a spus clar!
„În viața privată voia să controleze tot” Diana Dumitrescu, confesiuni dureroase despre fostul soț, Ducu Ion, și relația cu fosta soacră, producătoarea Ruxandra Ion
Florin Prunea are o amantă de 15 ani, soția îl desființează: „Să-i fie rușine, nu e un bărbat divorțat! Ce învață copiii de la el?”
Ion Țiriac, acuzat de fraudă fiscală! „Nu regret nimic”
Dovada că posteriorul lui Jennifer Lopez nu arată deloc ca în reclame. Poze neretușate, surprinse de paparazzi
50 de imagini fierbinți cu Loredana Groza. Cum a pozat la plajă întrece orice imaginație, iar în comentarii a fost prăpăd: “Faceți loc că începe show-ul”, a scris Lori în dreptul fotografiilor
Ivanka Trump, apariție hipnotizantă la Casa Albă! Cât a costat întreaga ținută și detaliul de la cina regală care a amintit de Grace Kelly
Cea mai rece zi de 1 mai din ultimii 35 de ani, în România. La Miercurea Ciuc au fost -8,1 grade Celsius
Cozi la mici de 1 Mai. Cum s-a transformat rondul din Piața Alba Iulia într-un uriaș grătar în aer liber
Cât de pregătită este România pentru o nouă criză mondială. „Va fi mult mai periculoasă decât cea din 2008”
Dacia, un brand de top al României, salvat de la dispariție de un fost om din fotbal. Decizia care a transformat fabrica într-una dintre cele mai importante de pe piața auto europeană
Vestea asteptata de milioane de pensionari. Cand intra banii pe card in luna mai
”Înapoi la primii pași”, episodul 6. Tudor Băluță: „Datorită accidentării, nu din cauza ei, mi-am întâlnit soția”
Super-Sub de play-off. Alexandru Musi este jucătorul etapei în Superliga
Irina Rimes, confesiuni picante despre iubitul ei, David Goldcher, după 5 ani de relație. Ce a dezvăluit cântăreața: „Iese cu scandal câteodată, dar…”
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Imaginile momentului cu fiica Nicoletei Luciu! Wow, cum arată Kim Csergo la 14 ani! S-a transformat într-o domnișoară superbă și absolut toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o. Cele mai recente fotografii în premieră
Anunțul făcut de Wilmark și soția lui după 17 ani de căsnicie. Coregraful, prins cu altă femeie în casă. „Am venit să-ți fac surpriză”
„Survivor România” 1 mai 2026. Seară încărcată de tensiune și mize importante. Ce vor face concurenții din tribul Los Niños
O avere pe o singură rochie! Melania Trump a lăsat audiența fără cuvinte la cina cu Regele Charles. Cum arată ținuta Dior de 80.000 de dolari și detaliul „scump” pe care doar experții l-au observat
Destinația unică în lume de unde poți vedea în același timp patru țări. A devenit o atracție turistică
Ultima oră! A murit și el! Final tragic, marele actor a fost găsit mort într-un restaurant! Ce s-a întâ...Vezi mai multe
O altă țară i-a plătit pensia lui Ioan Andone: „Ăștia erau banii. Nu înțelegeam de ce și am întrebat”
Jucătoarea de tenis care a pozat în Playboy divorțează după 16 ani: „Diferențe ireconciliabile”
Motorina, mai scumpă pe drumul spre mare: șoferii plătesc mai mult pe Autostrada Soarelui decât în alte orașe din țară
Nicușor Dan a semnat demisia...
Nașa lui Armin Nicoară, implicată într-un accident în drum spre filmări: „Sunt lovită din spate!”
Sneakerșii care țin pasul cu tine: Adistar Control 5 între performanță și fashion
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Ea este doctorița care s-a spânzurat de geamul apartamentului. A fost găsită fără suflare, atârnând de o funie
NATO nepregătită pentru un război cu Rusia. Cinci vulnerabilități majore scoase la iveală de conflictul din Orientul Mijlociu
Doctorița Daniela Jovrea a încetat din viață la 53 de ani! Care a fost ultima ei dorință
Ce a răspuns Sorin Grindeanu despre suspendarea lui Nicușor Dan. Replica pentru Ilie Bolojan
Sorin Grindeanu a spus dacă își va da demisia din fruntea PSD în cazul în care moțiunea de cenzură e respinsă. Întrebarea despre AUR la care a refuzat să răspundă
Interes tot mai mare pentru Iași: cererea de locuințe a crescut cel mai mult dintre marile orașe. La nivel național trendul e invers: piața pare a se tempera
De la FCSB și Steaua la Asia Express? Cunoscutul fotbalist căruia i s-a propus participarea la celebrul show televizat
Oamenii de știință au descoperit o proprietate neașteptată și foarte utilă a zațului de cafea
