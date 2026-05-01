Cum a apărut micul românesc dintr-o improvizație a unui cârciumar

Istoria mititeilor începe în Bucureștiul secolului XIX, când cârciumarul Iordache Ionescu a creat această rețetă într-un moment de criză, dând naștere unui preparat care avea să cucerească imediat inimile românilor.



Cârciumarul a fost nevoit să improvizeze o rețetă care să îl scape din impas. Totul a început într-o zi extrem de aglomerată, când avea cârciuma plină și a rămas fără mațe de oaie. În localul lui Iordache, mațele de oaie erau ingredientul principal în care se înveleau cârnații, relatează București.ro.



În lipsa lor și cu mesele pline de clienți flămânzi, Iordache a fost nevoit să improvizeze. Pentru a satisface cererea clienților, a decis să pună amestecul de carne direct pe grătar, modelându-l în porții mici. Astfel, dintr-o situație de criză, s-a născut micul românesc.

De unde vine numele de „mititei” pentru vedeta grătarului de 1 Mai

Denumirea de „mititei” a apărut, conform legendei, datorită umoristului și jurnalistului N.T. Orășanu, unul dintre clienții fideli ai cârciumii lui Iordache.

Acesta obișnuia să își pună amprenta asupra meniului, inventând denumiri ironice pentru preparate. Astfel, cilindrii mici de carne au fost botezați „mititei”, nume care a rămas în vocabularul românesc până astăzi.

Cum au fost preparați primii mici din București

Inițial, micii erau preparați doar din carne de vită și oaie, la care se adăuga seu pentru a menține frăgezimea.

Un moment important în istoria micului a fost introducerea bicarbonatului de sodiu, care a schimbat textura preparatului, făcându-l mai pufos și mai suculent. Acest ingredient esențial ajută la păstrarea sucurilor naturale ale cărnii în timpul frigerii, oferindu-i consistența specifică.

Rețeta tradițională includea condimente precum cimbrul, piperul negru, boiaua și supa de oase strecurată, adăugată treptat în carnea frământată ore întregi. Constantin Bacalbașa, cronicar al epocii, nota că atmosfera din jurul grătarelor unde se găteau mititei era una unică, în care granițele sociale dispăreau, iar aroma de usturoi domina totul.

Cine a fost omul care a schimbat rețeta micilor bucureșteni

Dacă Iordache Ionescu a fost inventatorul micilor, Păstorel Teodoreanu poate fi considerat promotorul lor.

Acest gurmand și critic literar a ridicat preparatul la rang de artă culinară. În viziunea sa, mititelul trebuia să fie făcut exclusiv din carne de vită de cea mai bună calitate, amestecată cu grăsime de vită, fără nicio urmă de carne de porc. De asemenea, micii trebuiau consumați fierbinți, alături de o chiflă proaspătă și muștar picant, care să completeze gustul autentic al preparatului.

Mititeii au fost considerați o punte între Occident și Orient

Păstorel considera mititelul o punte între Orient și Occident, o adaptare românească a kebapului turcesc, rafinată prin influențe europene. Perioada interbelică a fost, astfel, considerată epoca de aur a mititeilor, aceștia devenind un simbol al gastronomiei românești.

Cum a influențat perioada comunistă micii din București

După instaurarea regimului comunist, mititeii au intrat în era standardizării. Statul a decis să reglementeze strict compoziția, inclusiv proporția de carne de vită și porc, pentru a controla cantitățile disponibile.

Chiar și în vremurile de austeritate, mititeii au rămas un preparat popular, supraviețuind lipsurilor alimentare din acea perioadă.

În prezent, rețeta clasică a fost preluată și reinterpretată în restaurantele de tip fusion și fine dining. Astfel, au apărut variante moderne, precum mititeii din carne de vită Wagyu, cu trufe sau serviți alături de spumă de muștar artizanal și chipsuri din cartofi mov.

În 2026, în Capitală sunt organizate mai multe evenimente cu ocazia Zilei Muncii. De 1 Mai, în București are loc Festivalul Micului. Cozile de zeci de persoane s-au format încă de la orele prânzului în rondul din Piața Alba Iulia.

Tot pentru acest an a fost stabilit și topul celor mai populare locații, dar și cât costă un mititel cu muștar în București.

