În opinia Margaritei Robles, criticile formulate de președintele american la adresa Spaniei sunt „excesive”. În ceea ce privește amenințările privind retragerea trupelor, ea a apreciat că „nu sunt nici justificate și nici nu au vreo bază legală”.

„Nu acceptăm prelegeri și suntem absolut liniștiți, pentru că suntem una dintre țările care contribuie cel mai mult la NATO”, a declarat Robles, cerând „mai mult respect” pentru Spania.

Guvernul spaniol „este foarte ferm, știe ce face și este dedicat păcii, respectării dreptului internațional, Alianței Atlantice și misiunilor de menținere a păcii în întreaga lume”, a subliniat ministrul Apărării de la Madrid.

Margarita Robles și-a exprimat respectul pentru toate țările aliate și pentru poporul american, dar a reiterat că Spania nu poate ajuta într-un război „ilegal” care nu beneficiază de sprijin internațional.

Donald Trump a declarat joi că ar putea retrage trupele americane desfășurate în Spania și Italia, după ce amenințase deja că va face acest lucru în Germania, din cauza lipsei de sprijin a acestor țări în operațiunea militară „Epic Fury” purtată împotriva Iranului. „Italia nu ne-a fost de niciun ajutor, iar Spania a fost oribilă, absolut oribilă”, a spus liderul republican de la Casa Albă.

