Ce urmează dacă moțiunea trece sau pică

Premierul Ilie Bolojan a fost întrebat, vineri, la Suceava, ce va face dacă moţiunea de cenzură introdusă de PSD şi AUR trece sau eşuează. Șeful Executivului a spus că dacă moţiunea trece, guvernul rămâne în funcţie sub forma unui interimat, iar dacă moţiunea pică, atunci guvernul va funcţiona în condiţii normale.

„În cazul în care săptămâna viitoare moţiunea trece, Guvernul rămâne în funcţie sub forma unui interimat până la validarea unui nou guvern în Parlament. Dacă moţiunea nu trece, Guvernul funcţionează în condiţii normale, adică este nevoie, în perioada următoare de consultări parlamentare aşa încât şi în această situaţie în care ne aflăm astăzi să se găsească o formulă de susţinere relativ stabilă pentru că avem priorităti care trebuie rezolvate indiferent cine este la guvernare”, a răspuns Bolojan.

Premierul a subliniat urgența accesării fondurilor din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) în următoarele trei luni.

„Prima este legată de îndeplinirea jaloanelor din PNRR. Pentru fiecare reformă realizată putem trage niște bani și sunt câteva zeci de reforme care trebuie îndeplinite: unele simple, dar și unele care au nevoie de adoptare în Parlament, ca în cazul Legii de salarizare în sistemul public. Acesta este un jalon foarte important”, a explicat Bolojan, potrivit News.ro.

O altă prioritate majoră este absorbția fondurilor europene până la finalul lunii august, având în vedere că, la nivel național, există în desfășurare peste 20.000 de șantiere. Guvernul se confruntă cu o provocare logistică semnificativă pentru a asigura utilizarea eficientă a acestor resurse.

Bolojan: președintele României a respectat Constituția

Referitor la criticile unor lideri politici cu privire la Nicușor Dan, acuzat că ar fi încălcat Constituția în gestionarea crizei politice actuale, premierul și-a exprimat sprijinul față de șeful statului.

„Consider că președintele României, prin tot ce a făcut, a respectat Constituția României”, a răspuns scurt premierul Ilie Bolojan, în cadrul unei conferințe de presă organizate cu prilejul semnării contractelor pentru două loturi din autostrada A7.

În legătură cu apelul PSD adresat liberalilor de a-i retrage sprijinul, premierul a spus că îl consideră „lipsă de politeţe şi de respect”, adăugând că în toată această perioadă, PNL „nu a cerut niciunui partid din coaliţie să facă anumite lucruri, să schimbe anumite persoane sau să adopte anumite politici”.

„E lipsă de politeţe şi de respect pentru că PNL, în toată această perioadă ,nu a cerut niciunui partid care a făcut parte din coaliţia de guvernare să facă anumite lucruri, să schimbe anumite persoane, să adopte anumite politici şi sunt convins că partidul nostru a învăţat câte ceva din ceea ce s-a întâmplat în ultimii ani”, a răspuns Ilie Bolojan, care a precizat că dacă PNL nu a mai luat voturi, acest lucru s-a întâmplat din cauză că nu cetăţenii „i-au părăsit” pe liberali, ci aceştia „i-au părăsit” pe cetăţeni.

Ce se întâmplă dacă o moţiune de cenzură este votată de majoritate

După începerea discutării moţiunii de cenzură, deputaţii şi senatorii nu îşi mai pot retrage semnăturile. Dezbaterea se încheie prin votarea acesteia în plen. În cazul în care moţiunea adună voturile majorităţii, premierul este obligat să înainteze imediat demisia Guvernului către preşedintele ţării.

În acel moment, încep demersurile obişnuite pentru formarea unui nou Guvern. Preşedintele cheamă partidele parlamentare la consultări, unde sunt prezentate propunerile de premier. Dacă o majoritate se conturează în urma acelor discuţii, preşedintele anunţă numele premierului propus, care are 10 zile la dispoziţie să vină în faţa Parlamentului cu un Cabinet şi să ceară votul de încredere al senatorilor şi deputaţilor. Potrivit Constituţiei, dacă moţiunea de cenzură a fost respinsă, deputaţii şi senatorii care au semnat-o nu mai pot iniţia, în aceeaşi sesiune, o nouă moţiune de cenzură.

În momentul actual, este nevoie de votul a 233 de senatori şi deputaţi pentru ca moţiunea de cenzură să fie adoptată, adică jumătate plus unul din totalul parlamentarilor.

