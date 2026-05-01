Citește Horoscop săptămânal Fecioară. Previziuni pentru perioada 2 – 8 mai 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Fecioară.

Între 2 și 3 mai dimineața, efort de a afla o motivație pe care unele persoane se ambiționează să o ascundă de nativi; rezoluții ale unor instituții care conțin vicii de formă, de fond, de argumentație, de documentare ori care chiar denaturează conținutul respectivei decizii sau motivații, ceea ce îi va face pe nativi să riposteze pentru a elucida tema în discuție.

Pe 3 mai, Mercur va intra în zodia Taurului și, până pe 17 mai, va susține procesul de învățare, ipostazele publice ale unui proces de învățământ (examene, teste), finalizate cu obținerea unor certificate sau diplome.

Mercur le va insufla nativilor logică, metodă, rațiune și gândire practică sau abordări de bun-simț. Între 3 mai, după ora 9:34′, și 5 mai seara, un aspect al vieții și activității publice desfășurate de nativi poate aduce în relațiile de familie stres, griji, amânări, întârzieri, blocaje și piedici. Între 5 mai, după ora 22:06′, și 8 mai dimineața, viața afectivă se va desfășura pe coordonatele cu care Fecioarele s-au obișnuit și de care, în linii mari, sunt mulțumite.

Pe 7 mai, Pluton va intra într-o lungă retrogradare și, până pe 17 octombrie, îi va face pe nativi să retrăiască experiențele petrecute între 7 iulie și 8 noiembrie 2025, în planul activității profesionale, al muncii și al treburilor practice, precum și al sănătății, care le vor zdruncina niște principii sau convingeri, ca efect al Trigonului între Pluton (casa a VI-a) și Uranus, în casa a X- a.

Dacă Fecioarele nu vor face schimbările necesare în relația dintre muncă și succes sau dintre vocație și aspirațiile sau ambițiile lor profesionale, secvența se va repeta, pentru ultima oară, în iunie 2027, dar într-un context cu un risc marcat de constrângerea soluției unice. O primă experiență de acest fel va deveni evidentă din 8 mai, ora 10:28′. Posibilă renunțare la o terapie, la un tratament sau la o decizie medicală majoră.

