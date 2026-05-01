Banksy nu a oferit detalii despre semnificația exactă a operei sau cui i-ar fi dedicată. Se știe însă că artistul a ales această locație specifică, aflată pe o insuliță rutieră între statuile lui Edward al VII-lea și Florence Nightingale, precum și Memorialul Războiului Crimeei, deoarece „era un spațiu gol”, conform unei declarații atribuite acestuia, relatează cotidianul sârb Blic, parte a grupului Ringier Media International.

Banksy este cunoscut pe plan internațional pentru lucrările sale cu mesaj politic, fie că sunt murale, fie instalații, care apar în mod neașteptat în spațiile publice. Identitatea sa rămâne un mister, deși, în martie 2026, agenția Reuters a susținut că l-a identificat pe artist ca fiind Robin Gunningham, un bărbat de 51 de ani originar din Bristol. Se pare că acesta și-ar fi schimbat numele în David Jones pentru a-și proteja anonimatul.

Reuters și-a bazat afirmațiile pe mai multe surse, inclusiv pe o călătorie întreprinsă de artist în Ucraina în 2022, fotografii furnizate de foști colaboratori și o presupusă declarație scrisă de mână, care datează din 2000, legată de o arestare la New York.

Această sculptură este cea mai recentă dintre lucrările lui Banksy în Londra. În decembrie 2025, artistul a confirmat că a realizat două figuri care au apărut pe un zid din Bayswater.

În septembrie 2025, Banksy a stârnit controverse cu un mural care înfățișa un protestatar întins pe pământ, ținând un banner stropit cu sânge, în timp ce un judecător cu perucă și robă îl privea de sus, ținând un ciocan.

Lucrarea, apărută pe un perete exterior al complexului Curții Regale de Justiție, a fost rapid acoperită și protejată de securitate înainte de a începe lucrările de îndepărtare a sa.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE