Horoscop săptămânal Leu – 2 – 8 mai 2026

Horoscop săptămânal Leu – 2 – 8 mai 2026

Între 2 și 3 mai dimineața, relații de familie încordate între nativi și cei apropiați lor care se vor simți ignorați, părăsiți sau marginalizați de către Leii „care n-au timp de ei”.

Pe 3 mai, Mercur va intra în zodia Taurului și, până pe 17 mai, va străbate casa a X-a a carierei și afirmării profesionale, oferindu-le nativilor un suport astral favorabil celor care vor susține discursuri, conferințe, interviuri, disertații ori un proiect într-o dezbatere profesională, publică sau oficială.

Între 3 mai, după ora 9:34′, și 5 mai seara, nativii se vor confrunta cu o problemă partenerială sau referitoare la contracte, asocieri ori conflicte (divorț, partaj, ieșire dintr-o asociere, litigii). Abordare neinspirată a unei situații delicate, apărută în relațiile de prietenie. Între 5 mai, după ora 22:06′, și 8 mai dimineața, muncă, concentrare pe o problemă profesională, grijă pentru latura metabolică (regim, hrană, asimilare sau sensibilități digestive).

Pe 7 mai, Pluton va intra într-o lungă retrogradare și, până pe 17 octombrie, îi va face pe nativi să retrăiască experiențele petrecute între 7 iulie și 8 noiembrie 2025, în planul relațiilor parteneriale, al contractelor, al asocierilor sau al conflictelor (divorț, partaj, ieșire dintr-o asociere, litigii) care le vor tulbura certitudinea în niște principii care stăteau la baza unor relații cu apropiații, ca efect al Trigonului între Pluton (casa a VII-a) și Uranus, în casa a XI-a.

Relația dintre aceste planete va reconfigura raportarea nativilor la relațiile de prietenie și dacă Leii nu vor renunța la unele criterii sau interese pe care s-au bazat până acum, în relațiile cu apropiații lor, vor reedita secvența, pentru ultima oară, în iunie 2027, dar într-un context mai riscant și cu mai puține opțiuni (constrângerea soluției unice). O primă experiență de acest fel va fi evidentă după 8 mai, ora 10:28′.

