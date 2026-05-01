Hoții reușesc să ia produse de peste 2.000 de euro în fiecare weekend

Un agent de pază din Brighton atrage atenția asupra creșterii alarmante a furturilor din supermarketuri. Bărbatul spune că hoții reușesc să fure chiar și produse de peste 2.000 de euro în fiecare weekend.

Kane are 28 de ani și lucrează ca agent de pază de mai bine de trei ani. El spune că situația furturilor din magazine a scăpat de sub control, iar hoții apelează la metode prin care îi păcălesc ușor pe angajați.

Pierderile din supermarket ajung și la 600 de euro pe zi

Kane Manning susține că, în supermarketul unde lucrează, pierderile cauzate de furturi ajung la 400 de lire sterline pe zi în timpul săptămânii și se dublează în weekend.

„Furturile sunt complet scăpate de sub control și situația se înrăutățește pe zi ce trece”, a declarat el pentru Mirror.

Care sunt produsele pe care hoții le fură cel mai des

Printre produsele vizate de hoți se numără carnea, alcoolul și formulele pentru bebeluși, dar și produse electronice, cum ar fi periuțele de dinți.

„Hoții sunt foarte îndrăzneți. Intră în magazin, își umplu sacoșele și fug. Cele mai furate produse sunt carnea, băuturile alcoolice și laptele praf pentru bebeluși. Unii revin de mai multe ori”, spune Kane.

Metoda prin care un hoț a furat produse de peste 4.000 de euro

Agentul de pază din Marea Britanie mărturisește că hoții care vin în supermarket se comportă extrem de agresiv și îi păcălesc pe angajați. Inițial, hoții intră în magazine și bagă în saci produse de mii de euro. Iau gratis tot ce își doresc și apoi fug. Potrivit sursei citate mai sus, unul dintre hoți a reușit să fure chiar și produse de 4.300 de euro.

Dacă nu sunt observați, pleacă liniștiți cu prada. Dacă agenții de pază sau angajații îi remarcă, aceștia recurg la amenințări și fac afirmații extrem de periculoase prin care îi sperie și îi păcălesc pe angajați.

Odată ce sunt amenințati cu moartea, spre exemplu, cei mai mulți dintre salariații din supermarketul englez nu îi mai prind pe infractori. Angajații aleg siguranța în locul unui eventual pericol și îi lasă pe hoți să fugă cu saci întregi plini de produse.

Ce amenințări primesc agenții de pază când încearcă să-i oprească pe hoți

Kane primește în mod regulat amenințări și injurii. „Sunt amenințat cu moartea de până la trei ori pe săptămână și aud insulte violente de până la 20 de ori pe zi”, a relatat el.

În timpul unui incident recent, un individ l-a amenințat după ce Kane l-a confruntat pentru că furase un sandvici de 5 lire sterline.

„Mi-a spus că mă va aștepta la sfârșitul turei ca să mă omoare. A fost extrem de agresiv, dar până la urmă a plecat”, a mai spus el.

Kane își amintește un incident de acum șase luni, când a încercat să blocheze ieșirea unui hoț. Acesta a scos un cuțit, iar Kane a fost nevoit să dea înapoi.

„Am învățat atunci să nu blochez. Nu merită riscul”, a mai adăugat bărbatul.

Un caz șocant a avut loc și în Spania, acolo unde o angajată a unei benzinării a reușit să facă 13.000 de euro din vânzarea ilegală de țigări. Pe femeie au dat-o de gol camerele de supraveghere, iar oamenii legii au început o anchetă.

