Programul Kaufland de 1 Mai 2026

Kaufland România rămâne una dintre opțiunile principale pentru aprovizionarea de sărbători. Pentru data de 1 Mai, retailerul a optat pentru un program de funcționare aproape normal, cu mici ajustări în funcție de locație:

Deschidere: Majoritatea magazinelor vor deschide la ora 07:00 sau 07:30 .

Majoritatea magazinelor vor deschide la ora sau . Închidere: Clienții își pot face cumpărăturile până la orele 22:00 sau 22:30 .

Clienții își pot face cumpărăturile până la orele sau . Excepții: Anumite unități din incinta centrelor comerciale pot urma programul mall-ului respectiv.

Programul Lidl de 1 Mai 2026

Lidl, renumit pentru produsele necesare picnicului, va menține unitățile deschise pe data de 1 Mai. De regulă, Lidl nu închide magazinele complet decât de Crăciun și Paște, însă pentru Ziua Muncii se poate aplica orarul unei zile de duminică:

Orar estimat: 08:00 – 21:00 (în unele orașe, programul poate fi extins până la ora 22:00).

(în unele orașe, programul poate fi extins până la ora 22:00). Sfat: Este recomandat să verificați aplicația Lidl Plus pentru a vedea orarul specific al magazinului din cartierul dumneavoastră.

Programul Carrefour de 1 Mai 2026

Dacă nu ajungeți la Kaufland sau Lidl, majoritatea unităților Mega Image, Carrefour, Penny și Auchan vor funcționa după un program similar, asigurând accesul populației la produse esențiale pe tot parcursul minivacanței de 1 Mai.

Supermarketurile Carrefour rămân deschise de 1 mai. Orarul va fi cel obișnuit: între 07:00 și 22:00, 07:30 – 22:30 sau 08:00 – 23:00, în funcție de locație.

Programul Auchan de 1 Mai 2026

Auchan a decis să nu reducă programul de Ziua Muncii. Supermarketurile Auchan au program normal și nu este perturbat de sărbătoarea legală – în funcție de unitate, se vor deschide la 07.00 și se vor închide la 22.00-23.00.

Programul Mega Image de 1 Mai 2026

La Mega Image, inclusiv unitățile Shop&Go, nu vor exista modificări în orar. Toate magazinele vor fi deschise între 07:30 și 22:00, iar platforma online rămâne accesibilă nonstop, 24/7, pentru cei care preferă să comande acasă.

Programul Penny de 1 Mai 2026

Magazinele Penny vor avea program obișnuit în minivacanța de 1 Mai. Mai precis, acestea vor funcționa după următorul program:

Luni – Sâmbătă 08:00 – 21:00.

Duminică, cele mai multe magazine Penny funcționează după programul 08:00 – 20:00.

Trei zile libere consecutive

Minivacanța de 1 Mai 2026 oferă milioanelor de români prilejul unui weekend prelungit, întrucât sărbătoarea cade într-o zi de vineri. Astfel, angajații vor avea la dispoziție trei zile libere consecutive, ideale pentru o escapadă de primăvară.

Ziua Muncii este recunoscută la nivel internațional ca o celebrare a drepturilor angajaților și a condițiilor de muncă. Potrivit Codului Muncii, data de 1 Mai este declarată zi nelucrătoare în România, excepție făcând sectoarele unde activitatea nu poate fi întreruptă, conform Digi24.

Programul elevilor de 1 Mai

Pentru elevi, ziua de 1 Mai coincide cu perioada cursurilor din ultimul modul educațional al anului. Aceștia vor avea liber doar vineri, 1 mai, urmând să revină la școală luni, 4 mai. Aceasta nu constituie o vacanță propriu-zisă, însă oferă o pauză de o zi de la activitățile școlare.





