Pe data de 1 mai 2026, prima Lună plină a lunii va atinge apogeul, purtând cu ea simbolul fertilității și al renașterii. Denumirea de „Lună a Florilor” vine de la triburile de nativi americani, amintindu-ne de clipa în care florile sălbatice își deschid petalele sub soarele cald de primăvară. În vechea Europă, acest moment era cunoscut sub numele de „Luna Laptelui”, celebrând bogăția naturii.

Luna mai 2026 începe astfel sub auspiciile Lunii pline care se află acum în zodia Scopion și se încheie tot cu o Lună plină pe data de 31 mai. Acea va fi o Lună plină albastră în zodia Săgetătorului.

Luna Florilor și planetele care o însoțesc

La răsărit, în seara de 1 mai 2026, Luna plină ne va apărea neobișnuit de mare, îmbrăcată într-o mantie roșu-portocaliu, grație unor fenomene fascinante:

Iluzia Lunii : Mintea noastră este păcălită să vadă discul lunar mult mai impunător atunci când acesta se află aproape de orizont, comparându-l cu clădirile sau copacii.

: Mintea noastră este păcălită să vadă discul lunar mult mai impunător atunci când acesta se află aproape de orizont, comparându-l cu clădirile sau copacii. Împrăștierea Rayleigh: Atmosfera Pământului cerne lumina, lăsând să treacă spre noi doar tonurile calde de roșu și portocaliu, oferind lunii o aură aproape mistică.

În aceste nopți speciale, Luna nu va călători singură pe bolta cerească, ci va fi însoțită de adevărate „bijuterii” ale sistemului nostru solar și planete cu greutate în astrologie:

Venus : Ne va saluta cu o strălucire intensă dinspre vest, imediat după ce soarele apune.

: Ne va saluta cu o strălucire intensă dinspre vest, imediat după ce soarele apune. Jupiter : Se va afla deasupra și la stânga lui Venus, formând împreună cu Sirius un triunghi cosmic plin de splendoare.

: Se va afla deasupra și la stânga lui Venus, formând împreună cu Sirius un triunghi cosmic plin de splendoare. Saturn: Va apărea discret, jos la orizontul estic, veghind din constelația Balanței.

Luna Albastră din 31 mai, un fenomen rar

Pe data de 31 mai, cerul ne va oferi o a doua Lună plină în aceeași lună calendaristică, un fenomen cunoscut sub numele de „Lună Albastră”. Deși numele sugerează o culoare neobișnuită, Luna își va păstra strălucirea argintie, însă raritatea apariției sale este cea care ne emoționează.

Acest fenomen se întâmplă doar o dată la aproximativ 2,5 sau 3 ani, deoarece ciclul lunar este puțin mai scurt decât luna noastră din calendar. Ciclul Lunii este de 29,5 zile, în timp ce luna calendaristică poate avea 30 sau 31 de zile. Datorită acestei diferențe, aproximativ o dată la 3 ani, avem o lună calendaristică în care se regăsesc două Luni Pline… iar expresia americană „once in a blue moon” înseamnă foarte rar sau o dată la 3 ani. După acest moment din 2026, va trebui să așteptăm până în decembrie 2028 pentru a putea admira o nouă Lună albastră.

Ce influențe are Luna plină din Scorpion

În mitologia greacă, Selene, zeița Lunii, nu luminează doar mareele blânde ale mării – ea își revarsă lumina argintie și în cele mai adânci peșteri ale sufletului. Pe 1 mai 2026, ea răsare plină în Scorpion, semnul transformării, al morții, al renașterii și al adevărului sacru. Aceasta este Luna în ipostaza ei inițiatică, forța ei transformându-se într-o poartă pentru redobândirea puterii și pentru renașterea sufletului.

Sub această Lună Plină, emoțiile cresc în intensitate, scoțând la suprafață sentimente îngropate, secrete și adevăruri nespuse. Selene nu îndulcește acest proces – ea îl sfințește. Tot ceea ce iese acum la iveală o face pentru a fi eliberat, vindecat și transformat.

În plus, este numită adesea Luna Florilor deoarece ea ajută foarte mult cuplurile, dragostea și chiar natalitatea. Să nu uităm ca Scorpionul este zodia renașterii, astfel că Luna plină din Scorpion poate fi semnul unei revigorări a natalității pentru următoarele șase luni. Pe de altă parte, forța ei creativă și maternă poate ajuta acum, în preajma zilei de 1 mai, femeile care își doresc un copil.

Luna plină din Scorpion și sănătatea

Luna Plină din 1 mai 2026 răsare în zodia intensă și profund transformatoare a Scorpionului, atingând apogeul în orele serii. Aceasta nu este o iluminare blândă – ci o dezvăluire emoțională profundă. Ceea ce a fost ascuns sub suprafață iese acum la iveală, cerând onestitate, curaj și eliberare.

Scorpionul guvernează teme precum transformarea, profunzimea emoțională, intimitatea și adevărul interior. Sub această Lună Plină, s-ar putea să simți totul mult mai puternic – dorințele, temerile și atașamentele tale. Pe de altă parte, energia Lunii pline din semnul de Apă al Scorpionul va avea un impact puternic și asupra sănătății, iar acesta nu va fi unul pozitiv.

Mulți nativi pot descoperi acum probleme de sănătate neștiute, probleme care pot fi legate de sistemul excretor sau reproducător, de sistemul hormonal și de sistemul nervos. Scorpionul guvernează organele reproductive, sistemul excretor și colonul. Nativii pot fi predispuși la infecții urinare, probleme ginecologice sau afecțiuni ale colonului, adesea cauzate de stres sau emoții reprimate.

Cu toate acestea, Scorpionul are și o putere fantastică de regenerare, iar nativii care trec prin operații și intervenții chirurgicale minore în jurul zilei de 1 mai vor avea energia de a se vindeca mult mai repede.

Zodiile și forța Lunii pline din data de 1 mai 2026

Berbec

Încearcă să pui lucrurile la punct la locul de muncă ori de câte ori ai ocazia. Dacă lași treburile neterminate sau neclare, acestea se pot aduna și îți pot face probleme mai târziu. Vestea bună este că, după 1 mai, atmosfera se va mai liniști. Vei reuși să te înțelegi mai bine cu cei din jur și chiar să te împaci cu un coleg față de care nu ai fost prea prietenos în trecut.

Taur

Acum este momentul să te odihnești și să te bucuri de timpul tău liber. Poți termina ce ai început prin casă sau te poți ocupa de o pasiune pe care ai lăsat-o deoparte. Stelele te îndeamnă să stai mai mult cu familia și să faci tot ce este nevoie pentru ca voi toți să vă simțiți cât mai bine și mai confortabil în căminul vostru.

Gemeni

Treci printr-o perioadă ceva mai grea, cu discuții care te pot supăra. Planurile tale par să stea pe loc și nimic nu merge așa cum ai vrea. Sfatul astrelor pentru aceste zile este să fii foarte atent: nu te grăbi să arunci cu banii pe lucruri scumpe și nu te încrede prea ușor în ce îți promit alții.

Rac

Ai parte de o perioadă foarte bună și plină de noroc. Zilele de 1 și 2 mai vin cu vizite și cadouri, iar familia te va face să te simți cu adevărat special. În relația cu partenerul va fi multă înțelegere, iar de la părinți sau alte rude vei primi doar vești bune. După data de 2 mai, sunt șanse mari să stai mai bine și cu banii.

Leu

Nu îi lăsa pe alții să hotărască în locul tău; rămâi la cârma propriei vieți. S-ar putea să treci prin momente mai dificile în care trebuie să știi când să intervii pentru a nu-ți strica imaginea în fața celorlalți. Unele planuri s-ar putea schimba pe neașteptate, după 1 mai, așa că va trebui să cauți repede alte soluții.

Fecioară

Te simți foarte bine alături de oamenii dragi, iar legătura cu partenerul de viață merge din ce în ce mai bine. Deși în restul lumii pot apărea încurcături, pe tine te afectează mai puțin. Te vei bucura de reușite frumoase împreună cu persoana iubită și totul va decurge firesc și plăcut. Poate că te gândești la un bebeluș. Luna plină din Scorpion te poate ajuta.

Balanță

Ai mare grijă și gândește-te bine înainte de a te apuca de ceva nou, mai ales dacă nu te pricepi prea bine la acel lucru. În primele zile din luna mai, nu este bine să faci schimbări mari sau să încerci lucruri riscante. S-ar putea ca munca ta să nu iasă așa cum sperai sau să faci greșeli greu de îndreptat. Cere ajutorul prietenilor și drămuiește-ți banii cu atenție.

Scorpion

Te așteaptă o perioadă bună alături de cei dragi. Este foarte posibil să fii invitat la o petrecere sau familia să pună la cale o masă mare pentru a sărbători ceva special. Bucură-te de aceste momente și relaxează-te, pentru că, deocamdată, restul proiectelor tale nu prea au șanse să avanseze.

Săgetător

În jurul datei de 1 mai, vei avea parte de zile pline de bucurie. Cei dragi îți vor arăta cât de mult te iubesc, iar partenerul îți va face un cadou deosebit. Dacă nu ai pe cineva acum, nu sta în casă. Acceptă orice invitație și petrece-ți timpul cu prietenii care te prețuiesc.

Capricorn

Este un moment bun să cauți căi prin care să muncești mai ușor sau să ai condiții mai bune la serviciu. Vorbește cu șefii tăi, pentru că s-ar putea să te ajute. Acasă, zilele din preajma datei de 1 mai vor fi foarte frumoase. S-ar putea chiar să pleci la drum sau să mergi în vizită la rudele din alt oraș.

Vărsător

Chiar dacă Luna plină din Scorpion îți aduce momente plăcute, urmează o perioadă mai obositoare. Te vei distra în weekend, dar apoi lucrurile se complică. Fii atent la persoanele care vor să se folosească de munca ta și nu te încrede în oricine, mai ales în cei care nu te respectă cu adevărat.

Pești

Din păcate, problemele cu banii din ultima vreme s-ar putea simți mai tare acum. Deși vei avea parte de petreceri și momente frumoase, trebuie să fii foarte atent pe ce dai banii, ca să nu ajungi la datorii. Dacă vrei să pleci la drum lung pe 1 mai, trebuie să te aștepți la cheltuieli mari și la unele obstacole neprevăzute.

