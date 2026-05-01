„La Miercurea Ciuc s-a înregistrat o temperatură de -8,1°C, stabilind un nou record termic național lunar, comparativ cu -7,7°C, valoare consemnată pe 3 mai 2007”, se arată în postarea Meteoplus, de pe pagina de Facebook.

De asemenea, stațiile meteo din București au înregistrat recorduri termice zilnice pentru dimineața zilei de 1 mai.

„Bruma și înghețul la sol au avut efecte negative semnificative în agricultură, afectând în special culturile pomicole și plantațiile viticole, motiv pentru care unii fermieri au recurs la metode de protecție precum focul, fumul și aburul”, mai arată Meteoplus.

Joi, România a fost cea mai rece zonă din Europa, în special regiunile Munteniei și Olteniei, unde s-au înregistrat cele mai scăzute temperaturi. În contrast, chiar și în țările nordice din Scandinavia s-au atins valori termice de 24… 25 de grade Celsius.

Tot ieri, la noi în țară s-au înregistrat 51 de recorduri termice ale valorilor maxime. Cel mai mare număr de recorduri a fost consemnat în regiunile Muntenia și Oltenia, inclusiv la stațiile meteo București-Băneasa și București-Filaret.

Până sâmbătă dimineață, la ora 10.00, în România este valabilă o informare meteorologică de vreme severă. Vineri, va fi deosebit de rece pentru această perioadă, cu abateri de 8… 12 grade Celsius faţă de mediile multianuale).

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, prognoza pentru perioada 4-31 mai 2026. Un transport de aer tropical, care a influențat vestul și sud-vestul Europei, aduce temperaturi specifice sezonului cald în mai multe regiuni ale țării, valorile vor depăși 25 de grade Celsius, iar cele resimțite se vor apropia de 30 de grade Celsius.

