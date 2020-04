De Petre Dobrescu,

Două medicamente “banale” se află pe lista celor folosite la Timișoara, la Spitalul Victor Babeș, pentru tratarea bolnavilor de COVID-19: aspirina și paracetamolul.



“Este tratamentul anticoagulant în doză preventivă sau în doză curativă şi tratament anti inflamator cu corticoterapie dar toate acestea se introduce în funcţie de faza şi forma clinică de boală. Medicamentele antiinflamatorii diminuează inflamaţia. Sunt medicamente non steroide, cu ar fi aspirina, nurofenul, sunt medicamente cunoscute şi sunt folosite, nu numai în această patologie. Anticoagulantul este folosit în patologia cardiovasculară”, a explicat medicul Virgil Musta pentru MEDIAFAX.



Musta revine astfel cu noi completări legate de noua schemă de tratament despre care vorbise vineri.



“Am completat schema anterioară. Noi aveam schema antivirală. De o lună, de când am văzut că este legat de toxine, de riscul de coagulare al vaselor mici la nivelul plămânilor, al creierului, ficatului și rinichilor, am stabilit o schemă de terapie antivirală și patogenică. Există două mecanisme: inflamativ masivă, care are consecințe nefavorabile, și coagularea precoce, care duce la tromboze ale vaselor mici.”, a spus acesta pentru Opinia Timișoarei.



