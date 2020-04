De Anamaria Nedelcoff,

Doctorul spune că a hotărât să schimbe tratamentul bolnavilor după ce a participat la o conferință internațională și a cercetat mai multe studii realizate de medici din China, Statele Unite și din mai multe țări din Europa. Prin noua schemă de tratament, medicul speră să scadă numărul celor care ajung în stare gravă la Terapie Intensivă, relatează opiniatimisoarei.ro

”Noi aveam schema antivirală. De o lună, de când am văzut că este legat de toxine, de riscul de coagulare al vaselor mici la nivelul plămânilor, al creierului, ficatului și rinichilor, am stabilit o schemă de terapie antivirală și patogenică. Există două mecanisme: inflamativă masivă, care are consecințe nefavorabile, și coagularea precoce, care duce la tromboze ale vaselor mici. Astfel, acum tratamentul se face anticoagulant, antiviral și antiinflamator”, a explicat, pentru opiniatimisoarei.ro, medicul Virgil Musta, de la Spitalul Victor Babes din Timisoara.

Noua schema de tratament este aplicată tuturor suspecților și bolnavilor care ajung la spitalele din Timișoara într-o stare incipientă sau medie a bolii.

”Încercăm să acționăm precoce ca să nu ajungem la Terapie Intensivă. Asta depinde și de cât de repde ajunge pacientul la noi. Am creat un protocol pentru spitalele suport. În momentul în care pacienții sunt suspecți, așteaptă investigația, ARN-ul viral, să se aplice terapia anticoagulantă, să nu se mai piardă timp”, mai spune medicul de la spitalul Victor Babeș din Timișoara.

