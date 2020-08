Potrivit vicepreşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC), Valentina Veronica Mitran Piticu, în staţiunile din sudul litoralului românesc, de la Costineşti la Vama Veche, au fost realizate 560 de acţiuni de control ale ANPC, în cadrul cărora au fost aplicate 305 avertismente şi 239 de amenzi, în valoare totală de 1.800.000 de lei.

„În continuare, în acest an, mulţi dintre operatorii economici au dat dovadă de neglijenţă, poate chiar de nepăsare faţă de viaţa şi sănătatea consumatorilor, fapt demonstrat prin numărul însemnat de sancţiuni aplicate în această perioadă, cât s-a desfăşurat acest Comandament Litoral. Unii dintre operatorii economici nu numai că nu au ţinut cont de primele avertizări, atunci când am fost în control, dar au şi recidivat liniştiți, crezând că noi nu vom reverifica. Întâlnim pe Litoral neglijenţă mare la informarea consumatorului, găsim foarte multe produse expirate sau găsim în frigiderele de personal produsele expirate, că angajatul poate să le consume, el nu este un consumator, el este doar angajatul. Cazarea în condiţii improprii de curăţenie şi confort a turiştilor, care în acest an au fost destul de mulţi, fiind găsite camere şi băi cu igrasie şi cearşafuri rupte”, a spus vicepreşedintele ANPC.

