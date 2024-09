În vârstă de 46 de ani, Andreea Bănică se împarte între cariera ei în muzică și viața de familie. Merge în continuare la concerte prin diferite orașe din țară, dar e și foarte implicată în afacerile pe care le are cu soțul ei. E căsătorită cu Lucian Mitrea alături de care are doi copii, o fată și un băiat.

Andreea Bănică în costum de baie la 46 de ani

După o perioadă intensă de muncă, cântăreața s-a relaxat ieri la malul mării, pentru prima oară în acest sezon. Ea s-a confesat fanilor pe rețelele de socializare: „Toată vara nu am apucat să lenevesc la malul marii cum o făceam când eram copil însă ieri a fost o zi….

WOW! Soare, apă caldă încă, pescăruși, o ploaie scurtă și o amandină la finalul zilei pe care nu am apucat să o pozez așa repede s-a terminat 🤣🧚‍♂️ Zile frumoase în Septembrie vouă , dragii mei!”. Andreea Bănică a arătat și câteva fotografii de la ședința foto pe care a avut-o ieri pe litoralul românesc.

Artista apare într-un costum de baie din două piese și e complet nemachiată. Fanii i-au remarcat imediat pozele și au reacționat la secțiunea de comentarii.

„Nu îmbătrânești deloc, arăți că o puștoaică de 20 ani”, „Ești superbă, și cea mai tare din showbiz. Felicitări pentru familia ta frumoasă”, „ști superba! Și la corp și la chip și mai ales ca radiezi frumusețe, liniște și bunătate!”, „Cea mai frumoasă vedetă la vârsta ta”.

Andreea Bănică folosește des filtre pe rețelele de socializare

Vedeta a vorbit recent despre o perioadă mai puțin știută din viața ei. Invitată în emisiunea de pe Kanal D2, „Play It”, vedeta a vorbit despre încrederea de sine și moda filtrelor. Andreea Bănică recunoaște că a avut în trecut episoade în care nu se accepta așa cum este. A povestit totul, în platoul Kanal D2.

„În ceea ce privește filtrele, într-adevăr, am și eu anumite filtre, cred că avem cu toții asta, doar că le folosesc atunci când mă trezesc și n-am chef să-mi văd fața de dimineață, că-s foarte obosită și mai mereu nu am timp de somn.

Și folosesc dimineața, dar am momente când îmi arăt fața și chipul, pentru că nu mă ascund de nimeni și nu m-am ascuns niciodată. Poate pe vremuri aveam problema asta, însă de ceva timp am mai multă încredere în mine. Mă cunosc foarte bine, am încredere in mine. Știu când arăt bine, cum arăt bine. Înainte, pe vremuri, nu duceam gunoiul nemachiată. Știam că erau paparazzi după mine, peste tot. Astăzi, ies și în pijamale până la colț, să mă duc la magazin să îmi iau ceva de mâncare. Nu am o problemă cu asta. Asta vine odată cu încrederea în sine”, a declarat Andreea Bănică, la Play It.

