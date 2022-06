Putin a vorbit despre Ucraina și despre faptul că doar Rusia are nevoie de ea, de industria ei și a susținut că relațiile se vor restabili. A fost momentul în care moderatorul discuțiilor dintre participanții la Forum, Mihail Simonian, a spus: „Da, ați spus despre relații că vor fi restabilite.

Relațiile sunt relații și, dacă te uiți la asta mai global: se va termina totul într-o zi și lumea va deveni mai sigură apoi? Și va fi mai sigur pentru noi? La urma-urmei, există pericolul că vor ajunge la granița noastră (NATO – n.red.), indiferent dacă această graniță este la Kiev, sau în Polonia, ce va fi acolo, la granița noastră atunci? Vom avea un NATO și mai supărat, mai puternic, mai fortificat la această graniță.

Va fi mai sigur pentru noi sau am înțeles deja atât de mult încât, așa cum ați spus astăzi, este imposibil să ajungem la un acord cu ei și nici măcar nu sunt pregătiți să respecte acordurile din trecut? De altfel, este prima dată în memoria mea când spuneți asta cu voce tare și cunosc o mulțime de oameni care și-au dorit cu adevărat să audă asta de la dumneavoastră”, a spus moderatorul, adresându-se președintelui rus.

Putin a răspuns: „Într-adevăr, am vorbit public și fără nicio ezitare: Uniunea Sovietică, ce este? Aceasta este Rusia istorică. Ei bine, ea a încetat să mai existe. Și, vreau să subliniez acest lucru, am respectat întotdeauna istoria recentă a proceselor de suveranizare care au avut loc în spațiul post-sovietic.

Uite, avem relații aliate cu Kazahstanul, putem spune fraterne, suntem membri ai aceluiași bloc de apărare, OTSC, suntem membri ai aceleiași organizații economice. Cine s-ar gândi în Rusia să strice relațiile cu Kazahstanul, în orice problemă? Asta e o prostie, înțelegi? Suntem interesați de consolidarea unor astfel de relații.

La fel ar fi cu Ucraina, absolut. Dacă am fi fost aliați, amabili, doar relații de parteneriat, cel puțin, nimănui nu i-ar fi trecut prin minte. Și, apropo, nici în Crimeea nu ar fi nicio problemă, pentru că dacă s-ar respecta drepturile oamenilor care locuiesc acolo, populația de limbă rusă, s-ar respecta limba și cultura rusă, nimeni nu s-ar fi gândit la asta, înţelegi?

Au făcut totul cu mâinile lor. Acest naționalism, pe care, de altfel, șefii de partid îl prețuiau și îl prețuiau acolo și în vremurile sovietice, în cele din urmă, după ce și-au câștigat suveranitatea, a început să capete amploare în fiecare zi. În fiecare zi, în ciuda sprijinului nostru masiv, vânzarea resurselor energetice la prețuri de chilipir, subvenționând practic aceeași economie ucraineană, naționalismul a crescut, a crescut, a crescut… De ce? Pentru ce? Neclar. Din cauza unor ambiții ale unui grup de oameni, știți, unii dintre ultimii din Bandera. Si asta e.

Dacă am avea relații normale, nu ar fi o asemenea tragedie astăzi. Nu ar fi, te asigur. Dar aceasta nu este treaba noastră.

Cât despre viitor, știți, aici, în primul rând, suntem pregătiți să construim relații cu toată lumea, în ciuda evenimentelor de astăzi, în primul rând. Și în al doilea rând, până la urmă, doar armata și marina ne pot garanta securitatea.

Novorossiya, de unde a venit? Ca urmare a mai multor războaie cu Imperiul Turc. Și Ucraina? Nu are nimic de-a face cu asta.

Părțile de vest ale Ucrainei au fost moștenite ca urmare a celui de-Al Doilea Război Mondial. Stalin a luat teritorii din Ungaria, din România și Polonia, le-a dat Ucrainei, răsplătind aceeași Polonie cu pământurile răsăritene ale Germaniei.

Ucraina a venit în Imperiul Rus cu trei teritorii de fapt: regiunea Kiev, Jitomîr, Cernihov, la 1545. Tot ceea ce a obținut ulterior ca urmare a formării Uniunii Sovietice în 1922 a fost donat acolo de Vladimir Ilici Lenin, în timpul formării Uniunii Sovietice. Mai mult decât atât, Donbasul a decis mai întâi că va face parte din RSFSR și apoi, așa cum a spus Lenin, „trebuie să fie re-decis” și l-a transferat în Ucraina pentru a crește procentul populației proletare din Ucraina. Așa s-a format.

Am spus deja asta de multe ori, am fost de acord cu asta și am tratat totul cu respect. Dar, probabil, s-ar fi putut face și în alt mod, dar când Uniunea Sovietică a încetat să mai existe, se pare că au pornit de la faptul că relațiile de prietenie vor continua, că vom avea o atmosferă favorabilă între aceste țări.

Am spus deja: din păcate, pentru toate dorințele noastre de a coopera în acest mod, în această calitate, am primit doar cereri și cereri de creștere a sprijinului economic. Dar am făcut ce am putut. În anii 90, Rusia însăși se afla într-o situație dificilă, dar, cu toate acestea, am ajutat constant: am ajutat cu împrumuturi și resurse energetice ieftine, de la un deceniu la altul”, a mai spus Putin.

