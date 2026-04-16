Liberalii susțin că PSD va ajunge „într-o fundătură politică”

Liberalul mai susține că liderul PSD își impinge partidul „într-o fundătură politică din care nu are scăpare”.

„România este aruncată în instabilitate politică de arogantul premier NORDIS al PSD, cel care a mizat pe faptul ca PNL nu face scut în jurul premierului Ilie Bolojan. Grindeanu împinge şi PSD într-o fundătură politică din care nu are scăpare”, a scris joi, 16 aprilie, Florin Roman pe Facebook.

„Bolojan – soluția, Grindeanu – problema”

Deputatul PNL mai spune că premierul Ilie Bolojan nu are de ce să accepte „demisia cerută de Grindeanu”.

„Bolojan este parte a soluţiei, Grindeanu este parte a problemei. În aceste condiţii, miniştri PSD vor fi retraşi săptămâna viitoare şi vom avea timp de 45 de zile un guvern interimar. Asta, în timp ce toată lumea strânge rândurile în faţa dificultăţilor economice, piromanul NORDIS dă foc României. Cu costul politic de rigoare, Grindeanu va îngropa şi PSD, pentru ca lumea este sătulă de circul lui”, a subliniat liberalul.

Cum poate scăpa Grindeanu de Bolojan

Florin Roman spune și cum poate scăpa Grindeanu de Bolojan.

„Prin urmare, Grindeanu nu poate scăpa de Bolojan decât dacă votează o moțiune de cenzură alături de AUR. Nu știm ce va face apoi, pentru ca își închide orice colaborare cu PNL și USR, dacă votează o moțiune împotriva lui Bolojan, dar a și anunțat ca nu susține un guvern PSD-AUR. Așadar, dl Grindeanu nu a prevăzut și finalul acestui film grotesc”, a mai adăugat deputatul Florin Roman.

El mai afirmă că acest lucru ar fi un „risc major” pentru România.

„Ce înseamnă pentru România asta? Risc major de pierdere a 10 miliarde euro din PNRR, împrumuturi mai scumpe, inflaţie, adică ne întoarcem la “mierea” lui Ciolacu. Pentru mediul privat va fi şi mai greu, la fel pentru omul de rând. De ce? Pentru ca Grindeanu nu dă doi bani pe România condusă asumat de Bolojan”, mai scrie Roman.

PSD aruncă în aer Guvernul României

Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, a lansat un ultimatum fără precedent premierului Ilie Bolojan: demisia sau retragerea miniștrilor PSD din Guvern.

În replică, liberalii se baricadează în jurul șefului Guvernului, avertizând că un astfel de gest va însemna „incendierea” stabilității țării și sfârșitul oricărei colaborări viitoare.

O ședință tensionată a conducerii PSD, programată pentru luni, 20 aprilie, urmează să decidă soarta Executivului. Mesajul transmis de la vârful social-democraților este unul extrem de dur: „Ilie Bolojan trebuie să plece!”.

„Ilie Bolojan trebuie să plece. Mergem pe stradă și ne întreabă oamenii de ce nu îi scăpăm de Bolojan. Dacă rezultatul votului va fi majoritar în sensul că nu mai putem continua așa, primul gest de responsabilitate îl așteptăm de la Ilie Bolojan. Dacă mai mult de jumătate dintre cei care l-au susținut spun că nu mai vor această formulă, corect ar fi să spună: Am înțeles, mulțumesc de colaborare. Dacă nu dorește, cred că va exista un termen de 48–72 de ore… Dacă Ilie Bolojan dorește să rămână, nu cu noi. Noi ne retragem miniștrii din guvern”, a declarat Claudiu Manda, la podcastul Evz.ro.

