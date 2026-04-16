Liberalii susțin că PSD va ajunge „într-o fundătură politică”

„România este aruncată în instabilitate politică de arogantul premier NORDIS al PSD, cel care a mizat pe faptul ca PNL nu face scut în jurul premierului Ilie Bolojan. Grindeanu împinge şi PSD într-o fundătură politică din care nu are scăpare”, a scris joi, 16 aprilie, Florin Roman pe Facebook. 

„Bolojan – soluția, Grindeanu – problema”

Deputatul PNL mai spune că premierul Ilie Bolojan nu are de ce să accepte „demisia cerută de Grindeanu”. 

„Bolojan este parte a soluţiei, Grindeanu este parte a problemei. În aceste condiţii, miniştri PSD vor fi retraşi săptămâna viitoare şi vom avea timp de 45 de zile un guvern interimar. Asta, în timp ce toată lumea strânge rândurile în faţa dificultăţilor economice, piromanul NORDIS dă foc României. Cu costul politic de rigoare, Grindeanu va îngropa şi PSD, pentru ca lumea este sătulă de circul lui”, a subliniat liberalul. 

Cum poate scăpa Grindeanu de Bolojan

Florin Roman spune și cum poate scăpa Grindeanu de Bolojan.

„Prin urmare, Grindeanu nu poate scăpa de Bolojan decât dacă votează o moțiune de cenzură alături de AUR. Nu știm ce va face apoi, pentru ca își închide orice colaborare cu PNL și USR, dacă votează o moțiune împotriva lui Bolojan, dar a și anunțat ca nu susține un guvern PSD-AUR. Așadar, dl Grindeanu nu a prevăzut și finalul acestui film grotesc”, a mai adăugat deputatul Florin Roman.

El mai afirmă că acest lucru ar fi un „risc major” pentru România.

„Ce înseamnă pentru România asta? Risc major de pierdere a 10 miliarde euro din PNRR, împrumuturi mai scumpe, inflaţie, adică ne întoarcem la “mierea” lui Ciolacu. Pentru mediul privat va fi şi mai greu, la fel pentru omul de rând. De ce? Pentru ca Grindeanu nu dă doi bani pe România condusă asumat de Bolojan”, mai scrie Roman.

PSD aruncă în aer Guvernul României

Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, a lansat un ultimatum fără precedent premierului Ilie Bolojan: demisia sau retragerea miniștrilor PSD din Guvern.

În replică, liberalii se baricadează în jurul șefului Guvernului, avertizând că un astfel de gest va însemna „incendierea” stabilității țării și sfârșitul oricărei colaborări viitoare.

O ședință tensionată a conducerii PSD, programată pentru luni, 20 aprilie, urmează să decidă soarta Executivului. Mesajul transmis de la vârful social-democraților este unul extrem de dur: „Ilie Bolojan trebuie să plece!”.

„Ilie Bolojan trebuie să plece. Mergem pe stradă și ne întreabă oamenii de ce nu îi scăpăm de Bolojan. Dacă rezultatul votului va fi majoritar în sensul că nu mai putem continua așa, primul gest de responsabilitate îl așteptăm de la Ilie Bolojan. Dacă mai mult de jumătate dintre cei care l-au susținut spun că nu mai vor această formulă, corect ar fi să spună: Am înțeles, mulțumesc de colaborare. Dacă nu dorește, cred că va exista un termen de 48–72 de ore… Dacă Ilie Bolojan dorește să rămână, nu cu noi. Noi ne retragem miniștrii din guvern”, a declarat Claudiu Manda, la podcastul Evz.ro.

Urmărește cel mai nou VIDEO
Cum a slăbit Elena Gheorghe șase kilograme în două luni. A avut un șoc când a văzut cântarul: „Credeam că minte”
Parteneri
Anunțul de doar 33 de cuvinte făcut de Donald Trump în urmă cu scurt timp ține primele pagini: „M-am...”. Toți au făcut ochii mari când au auzit
Viva.ro
Anunțul de doar 33 de cuvinte făcut de Donald Trump în urmă cu scurt timp ține primele pagini: „M-am...”. Toți au făcut ochii mari când au auzit
Ce au găsit anchetatorii în casa menajerei lui Cristian Staicu, medicul din București ucis și incendiat. Soțului ei nu îi vine să creadă așa ceva: „Credeam că e nevinovată”
Unica.ro
Ce au găsit anchetatorii în casa menajerei lui Cristian Staicu, medicul din București ucis și incendiat. Soțului ei nu îi vine să creadă așa ceva: „Credeam că e nevinovată”
Bucurie mare pentru vedeta noastră! A fost cerută în căsătorie într-un loc spectaculos. Primele declarații: „Pentru totdeauna”
Elle.ro
Bucurie mare pentru vedeta noastră! A fost cerută în căsătorie într-un loc spectaculos. Primele declarații: „Pentru totdeauna”
gsp
De la Survivor direct în scandalul meciurilor aranjate pentru pariuri: „Am citit că mă duc la închisoare. M-a sunat mama...”
GSP.RO
De la Survivor direct în scandalul meciurilor aranjate pentru pariuri: „Am citit că mă duc la închisoare. M-a sunat mama...”
Cum a ajuns marea Anna Széles, „Brigitte Bardot” de România, să facă un sport considerat riscant la malul Mării Negre
GSP.RO
Cum a ajuns marea Anna Széles, „Brigitte Bardot” de România, să facă un sport considerat riscant la malul Mării Negre
Parteneri
Umilită, rănită și îndoliată, Mihaela Rădulescu nu se oprește cu dezvăluirile. Ce a anunțat acum despre părinții lui Felix întrece orice imaginație: “Fără căsătorie...”
Libertateapentrufemei.ro
Umilită, rănită și îndoliată, Mihaela Rădulescu nu se oprește cu dezvăluirile. Ce a anunțat acum despre părinții lui Felix întrece orice imaginație: “Fără căsătorie...”
Cel mai nou cuplu din showbiz a șocat pe toată lumea! Îi iubim, îi urmărim peste tot, dar nu am fi crezut că au o relație secretă. El are 70 de ani
Avantaje.ro
Cel mai nou cuplu din showbiz a șocat pe toată lumea! Îi iubim, îi urmărim peste tot, dar nu am fi crezut că au o relație secretă. El are 70 de ani
„Vă invit la mine... acasă!” Mihaela Rădulescu a deschis ușile apartamentului din Monaco. Detaliul ascuns în sufragerie care i-a lăsat MASCĂ pe toți
Tvmania.ro
„Vă invit la mine... acasă!” Mihaela Rădulescu a deschis ușile apartamentului din Monaco. Detaliul ascuns în sufragerie care i-a lăsat MASCĂ pe toți

Alte știri

Criminalul Emil Gânj ar fi fost văzut în satul Senereuș, el e căutat de peste 9 luni, de când și-a ucis și incendiat iubita. Alertă declanșată de polițiști
Știri România 15:22
Criminalul Emil Gânj ar fi fost văzut în satul Senereuș, el e căutat de peste 9 luni, de când și-a ucis și incendiat iubita. Alertă declanșată de polițiști
Tarom pierde bani de 10 ani, iar actualul model de business nu este sustenabil, susține Oana Gheorghiu. De ce întârzie o decizie a Guvernului
Știri România 14:47
Tarom pierde bani de 10 ani, iar actualul model de business nu este sustenabil, susține Oana Gheorghiu. De ce întârzie o decizie a Guvernului
Parteneri
Imagini din satelit arată că Iranul își deblochează rachetele din bazele subterane, profitând de armistițiu
Adevarul.ro
Imagini din satelit arată că Iranul își deblochează rachetele din bazele subterane, profitând de armistițiu
Clubul istoric din vestul României visează la revenirea în SuperLiga: „N-o să ne batem la titlu din bani publici”
Fanatik.ro
Clubul istoric din vestul României visează la revenirea în SuperLiga: „N-o să ne batem la titlu din bani publici”
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Financiarul.ro
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Superliga.ro (P)
Din nou decisiv. Oucasse Mendy este jucătorul etapei a treia din play-off/play-out
Din nou decisiv. Oucasse Mendy este jucătorul etapei a treia din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a treia din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a treia din play-off/play-out
Parteneri
Bianca Censori șochează cu un nou look indecent. Soția lui Kanye West a apărut fără lenjerie intimă și purtând doar ciorapi transparenți pe străzile din Paris. Foto
Elle.ro
Bianca Censori șochează cu un nou look indecent. Soția lui Kanye West a apărut fără lenjerie intimă și purtând doar ciorapi transparenți pe străzile din Paris. Foto
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Unica.ro
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Cu ce femeie superbă, tânără și cunoscută este logodit ministrul de Finanțe Alexandru Nazare. Puțini au știut că ea este jumătatea politicianului
Viva.ro
Cu ce femeie superbă, tânără și cunoscută este logodit ministrul de Finanțe Alexandru Nazare. Puțini au știut că ea este jumătatea politicianului

Monden

Cum a slăbit Elena Gheorghe șase kilograme în două luni. A avut un șoc când a văzut cântarul: „Credeam că minte”
Exclusiv
Stiri Mondene 15:00
Cum a slăbit Elena Gheorghe șase kilograme în două luni. A avut un șoc când a văzut cântarul: „Credeam că minte”
Simona Gherghe, review sincer despre Disneyland Paris: „Am amânat cât s-a putut momentul”. Ce nu i-a plăcut și de ce a plâns
Stiri Mondene 14:35
Simona Gherghe, review sincer despre Disneyland Paris: „Am amânat cât s-a putut momentul”. Ce nu i-a plăcut și de ce a plâns
Parteneri
Mihaela Rădulescu, dezvăluiri cutremurătoare despre familia lui Felix: „Mi-au împachetat lucrurile ca pe niște gunoaie!”. Umilită și acuzată de furt după pierderea bărbatului iubit
TVMania.ro
Mihaela Rădulescu, dezvăluiri cutremurătoare despre familia lui Felix: „Mi-au împachetat lucrurile ca pe niște gunoaie!”. Umilită și acuzată de furt după pierderea bărbatului iubit
"Noua ordine energetică". Cine este câştigătorul "incontestabil" al conflictului din Orientul Mijlociu
ObservatorNews.ro
"Noua ordine energetică". Cine este câştigătorul "incontestabil" al conflictului din Orientul Mijlociu
Felicitări! Vedeta noastră este gravidă pentru prima oară la 42 de ani! Logodnicul e muuult mai tânăr ca ea! ”Sunt însărcinată, NU suntem însărcinați!
Libertateapentrufemei.ro
Felicitări! Vedeta noastră este gravidă pentru prima oară la 42 de ani! Logodnicul e muuult mai tânăr ca ea! ”Sunt însărcinată, NU suntem însărcinați!
Parteneri
VIDEO Marea greșeală făcută de Nicolae Ceaușescu în 1989: "A refuzat să creadă în realitatea transmisă de nemți"
GSP.ro
VIDEO Marea greșeală făcută de Nicolae Ceaușescu în 1989: "A refuzat să creadă în realitatea transmisă de nemți"
E de nerecunoscut la 47 de ani! „S-a retras în munți și s-a dedicat religiei”
GSP.ro
E de nerecunoscut la 47 de ani! „S-a retras în munți și s-a dedicat religiei”
Parteneri
Planul de debarcare a lui Bolojan confirmat de PSD
Mediafax.ro
Planul de debarcare a lui Bolojan confirmat de PSD
Rusia va plăti despăgubiri după ce a doborât un avion de pasageri cu 67 de oameni la bord
StirileKanalD.ro
Rusia va plăti despăgubiri după ce a doborât un avion de pasageri cu 67 de oameni la bord
Nepotul lui Mircea Lucescu, dezvăluirea care îți va rupe sufletul. ”Și-a dorit să mergem împreună, dar n-am mai apucat…”
Wowbiz.ro
Nepotul lui Mircea Lucescu, dezvăluirea care îți va rupe sufletul. ”Și-a dorit să mergem împreună, dar n-am mai apucat…”
Promo
Transplantul cardiac și inovațiile endovasculare în România
Advertorial
Transplantul cardiac și inovațiile endovasculare în România
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Advertorial
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Parteneri
Ultimul drum pentru Mihai și David, tinerii morți în accidentul din pădurea Snagov. Scene sfâșietoare de la înmormântare. Părinții victimelor, la capătul puterilor
Wowbiz.ro
Ultimul drum pentru Mihai și David, tinerii morți în accidentul din pădurea Snagov. Scene sfâșietoare de la înmormântare. Părinții victimelor, la capătul puterilor
Valentin Sanfira nu se mai abține. Ce mesaj tăios a transmis artistul la mai bine de o lună de la divorț
Redactia.ro
Valentin Sanfira nu se mai abține. Ce mesaj tăios a transmis artistul la mai bine de o lună de la divorț
Daniel, un român stabilit în Italia, s-a stins fulgerător, la doar 39 de ani. Doi copii au rămas acum fără tată
KanalD.ro
Daniel, un român stabilit în Italia, s-a stins fulgerător, la doar 39 de ani. Doi copii au rămas acum fără tată

Politic

PNL atacă fără menajamente PSD, care cere demisia lui Bolojan: „Grindeanu e parte a problemei, piromanul NORDIS dă foc României”
Politică 15:02
PNL atacă fără menajamente PSD, care cere demisia lui Bolojan: „Grindeanu e parte a problemei, piromanul NORDIS dă foc României”
Oana Gheorghiu spune că se pot construi cinci spitale regionale cu pierderile înregistrate de cele peste 1.500 de companii de stat
Politică 14:33
Oana Gheorghiu spune că se pot construi cinci spitale regionale cu pierderile înregistrate de cele peste 1.500 de companii de stat
Parteneri
Cum vrea Mihai Chirica să cheltuie banii ieșenilor în 2026? Bugetul Primăriei, pus în dezbatere publică: creșteri, reduceri, deficit uriaș. Aveți idei? Faceți propuneri!
ZiaruldeIasi.ro
Cum vrea Mihai Chirica să cheltuie banii ieșenilor în 2026? Bugetul Primăriei, pus în dezbatere publică: creșteri, reduceri, deficit uriaș. Aveți idei? Faceți propuneri!
Salariul uriaș pentru Gică Hagi. Cum l-au convins bogații de la Galatasaray să semneze: “Au pus banii pe masă”
Fanatik.ro
Salariul uriaș pentru Gică Hagi. Cum l-au convins bogații de la Galatasaray să semneze: “Au pus banii pe masă”
Premieră: Capsule de dormit la Economy în avion. Poți să sforăi liniștit, dar nu ai voie nici să mănânci și nici să dormi… în doi
Spotmedia.ro
Premieră: Capsule de dormit la Economy în avion. Poți să sforăi liniștit, dar nu ai voie nici să mănânci și nici să dormi… în doi