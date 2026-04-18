Deputata laburistă Samantha Niblett, reprezentând circumscripția Derbyshire South, își propune să revoluționeze educația sexuală în Marea Britanie printr-o inițiativă îndrăzneață denumită „Vara sexului”.

Parlamentara de 46 de ani dorește să elimine tabu-urile legate de subiectele intime și să promoveze o discuție deschisă în jurul sănătății sexuale.

„Sper ca până la vacanța parlamentară de vară să am o rețea solidă de organizații cu care să colaborez pentru a discuta toată vara”, a declarat Niblett, într-un interviu pentru PoliticsHome.

Ea colaborează cu Cindy Gallop, fondatoarea platformei MakeLoveNotPorn, pentru a iniția un dialog amplu despre educația sexuală modernă.

Niblett intenționează să aducă jucării erotice în Parlamentul britanic, organizând două evenimente de amploare înainte de pauza de vară. Ea susține că astfel de discuții ar putea ajuta la eliminarea stigmatului din jurul subiectului.

Parlamentara, care a recunoscut că a vizionat materiale pentru adulți „ca mulți alți oameni”, apreciază platforma lui Gallop pentru conținutul său realist.

Pentru deputată, această inițiativă este una personală. Ea a povestit că prima sa interacțiune cu subiectul sexului a avut loc la doar 10 ani, prin casete video și reviste, ceea ce i-a lăsat multe întrebări fără răspuns.

Educația sexuală pe care am primit-o la școală a fost mai degrabă medicală și s-a concentrat pe ce nu ar trebui să faci, nu pe ce ar trebui să faci. Plăcerea nu a fost niciodată inclusă.

Campania sa, intitulată „Yes Sex Please, We are British!”, își propune să redefinească perspectivele asupra sexualității în Marea Britanie.

În acest sens, Niblett speră să atragă sprijinul unor personalități publice precum Davina McCall și Paul Bruson.

În timp ce guvernul lucrează la înăsprirea reglementărilor privind pornografia, Niblett subliniază că educația rămâne „cel mai mare instrument” de care dispune societatea.





