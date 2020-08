El spune că lipsa de la Parlament ”are o poveste foarte simplă, pe care preşedintele Marcel Ciolacu o ştie”.

”I-am trimis documentele justificative, dar e mai uşor să cadă nişte capete mărunte decât să-şi asume responsabilitatea eşecului cei care nu au putut sau nu au vrut să treacă această moţiune. În data de 28 august 2020, prin adresa nr. 1686, Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Arad a emis o decizie de carantinare pe numele meu, pentru 14 zile, întrucât am fost contact direct al unei persoane confirmate pozitiv cu COVID-19! Conform legii pe care şi eu am votat-o, alături de colegii din PSD, şi deciziei DSP Arad, am obligaţia de a sta în carantină până în data de 10.09.2020. Asta spune negru pe alb decizia DSP”, precizează Adrian Todor într-un comunicat de presă.

”Ce să înţeleg, domnule preşedinte Marcel Ciolacu? Trebuia să încalc legea şi să mă aleg cu un dosar penal, pentru zădărnicirea combaterii bolilor, să fiu prezent la Parlament şi poate să îmbolnăvesc câţiva colegi, în cazul în care sunt purtător al virusului? Cine respectă legea este dat afară din PSD, după cum aţi anunţat chiar dumneavoastră astăzi sau e considerat trădător?”, a mai transmis deputatul PSD.

După ce nu s-a făcut cvorum pentru votarea moțiunii de cenzură în Parlament împotriva Guvernului Ludovic Orban, Partidul Social Democrat, cel care a depus moțiunea, a anunțat excluderea celor 5 parlamentari care ”au trădat”.

5 parlamentari PSD au lipsit: Roxana Pațurcă, Dan Ciocan, Carmen Dan, Cătălin Rădulescu și Adrian Todor.

