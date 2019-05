Rămăşiţele găsite ar putea aparține lui Zhang, un respectat maestru budist, care a murit în jurul anilor 1100, relatează The Sun.

Pentru a ajunge în starea aceea, călugărul ar fi apelat la un procedeu care i-a permis să-şi transforme organismul într-o mumie.

Procedura are la bază tortura auto-indusă și începe încă din timpul vieții, având mai multe stadii, și durează câţiva ani, potrivit Mediafax.

1,000-year-old Buddhist statue revealed to have skeleton of a monk inside https://t.co/zCWCaFiNCu

