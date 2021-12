Daniela Gyorfi și-a pierdut ambii părinți. Mama cântăreței, Anica Diță, s-a stins din viață 2013, răpusă de mai multe boli, iar tatăl ei, Ion Dionisie Gyorfi, s-a stins în 2018. Ea nu mai ținea legătura cu acesta, printr-o scrisoare primită abia în 2020 a aflat că părintele ei s-a stins. Din acest motiv, artista nu a fost prezentă la înmormântarea tatălui ei.

De curând, Daniela Gyorfi a spus care au fost ultimele cuvinte rostite de mama ei. „Îmi spunea: «Abia aștept, Dana, să plec, să mă mute. Sâmbătă, duminică, vin acasă. Nu mai rezist că uite… oameni care mor în fața mea». Dimineața următoare când am venit am văzut o grămadă de aparate pe ea”, a povestit cântăreața.

„Mi-au zis că au indus-o într-o comă, că nu mai are de trăit. Din prima clipă mi-au zis că nu mai are nimic, că moare. A avut diabet, diabetul a ascuns o metastază. Când au descoperit, i-au făcut o puncție. N-am putut să o deplasez la alt spital…”, a completat Daniela Gyorfi într-o emisiune online, potrivit Spynews.

„Am păstrat cana ei, cea din care obișnuia să bea, niște tricouri, un prosop. Am păstrat câteva lucruri de-ale ei, de care sunt foarte legată. Mama era un om deosebit, nu m-am obișnuit nici acum cu dispariția ei. Am păstrat doar o parte din haine. A avut două haine de blană. Am înmormântat-o cu ele”, a mai declarat artista despre mama ei.

Cât de bolnavă era mama Danielei Gyorfi

Mama artistei, care de mai bine de 30 de ani suferea de o paralizie a picioarelor, a intrat în comă înainte cu trei zile să moară. Medicii de la Spitalul de Urgenţă au descoperit că femeia suferea de cancer pulmonar galopant, care produsese metastaze şi la ficat.

Daniela Gyorfi nu a trecut nici acum peste această suferință, pierderea mamei. „Îți este greu zi de zi să trăiești acest lucru. Nu înseamnă că este imposibil, ci că te obișnuiești că așa este, până la urmă. Între noi a fost o legătură foarte strânsă și faptul că nu o visez, că nu o simt a fi, deși locuiesc în aceeași casă, beau din aceeași cană… Sunt câteva lucruri de care sunt foarte legată”, spunea artista în februarie 2021 la Antena Stars.

„E greu, e foarte greu. Așa cum este o mamă nu o să fie niciodată nimeni. În cazul meu, am avut o mamă extraordinar de bună, un om deosebit. Nu am ce să mai fac, dacă ar exista o posibilitate să mă duc până la capătul Pământului pentru ea, m-aș duce”, a completat atunci.

