Articol de Răzvan Mihalașcu, Luni, 15 iulie 2019, 13:18

Diana Maria, o tânără de 23 de ani, s-a spânzurat, după ce în aceeași zi petrecuse cu părinții, la grătar. Primarul comunei Păuseşti Otăsău a publicat un mesaj cutremurător după ce a aflat despre moartea violentă a fetei, conform observator.tv.

Lori, o prietenă de-ale tinerei, a scris pe Facebook ce i-a mărturisit Diana cu două săptămâni înainte de a recurge la gestul extrem.

Și-a dat recent demisia de la bancă din cauză că șeful ei a măcelărit-o psihic până la depresie, zilnic, timp de un an de zile!!! Am întrebat-o de ce nu a plecat de acolo mai demult! Mi-a raspuns că vrut să îndeplinească stagiul de 1 an și imediat ce a împlinit acel termen și-a dat demisia

Lori