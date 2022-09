Directorul de la „Obregia”, despre cazul pacientei descoperite decedată în curtea spitalului: „Eu cred că cineva a luat-o pe doamna din curte cu mașina şi a adus-o moartă înapoi”

Managerul Andrian Țîbîrnă așteaptă să fie chemat la audieri de procurorii de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4, în dosarul în care e cercetată moartea Victoriei Trandafirescu. În primele două episoade, Libertatea a arătat cum a dispărut Victoria Trandafirescu și cum managerul nu a acceptat ca familia să o caute folosind imaginile camerelor de supraveghere.

Managerul Andrian Țîbîrnă

Acuzat de familie, directorul Spitalului Clinic Alexandru Obregia pomenește, în interviul acordat Libertatea, de existența unei polițe de asigurare de viață pe numele pacientei decedate. „Acest caz are multe semne de întrebare. Multe lucruri nu se leagă”, spune dr. Țîbîrnă.

– Domnule director, s-a reluat ancheta în cazul Victoriei Trandafirescu, pacienta găsită moartă în curtea spitalului, după 6 zile de când a dispărut din salonul în care era internată.

– Au trecut 4 ani de atunci, dar parcă ieri s-a întâmplat. 2 august 2018 a fost o zi de joi. Pe mine m-au anunţat pe la ora 17.00, în momentul în care a venit familia şi a anunțat că nu-și găsește ruda în salon. Atunci am fost anunţat şi eu. S-a respectat procedura, s-a anunţat şi Poliţia, noi am anunţat Secţia 15, firma de pază şi au început căutările în incinta curţii. Toată lumea a căutat-o în seara aia în curtea spitalului, până pe la 9 seara. Spitalul şi-a respectat întocmai tot ce înseamnă procedură de căutare, de investigare internă a noastră. După anunțarea Poliției, căutările ulterioare revin acesteia. Pacienta s-a internat voluntar, adică de bunăvoie, există la foaie şi semnăturile ei.

Recomandări România a plătit sute de mii de euro pentru sediul ICR de la Beijing, care doi ani nu a avut niciun angajat. Cum explică MAE

Victoria Trandafirescu, pacienta găsită moartă în curtea spitalului

– O să vă întrebăm ce s-a întrebat şi judecătorul care a decis redeschiderea anchetei: în primele ore de după dispariţie, atunci când aţi început căutările în curte, s-a gândit cineva să se uite pe înregistrările de pe camerele video?

– Înregistrările cred că s-au scos a doua zi de dimineaţă, vineri dimineaţă.

– Când cineva sau ceva dispare și există un sistem video de supraveghere în funcțiune, din reflex apelezi imediat la înregistrările video… Îți oferă rapid indiciile de care ai nevoie!

– Ştiţi ce se întâmplă? Tot ce înseamnă înregistrări sunt codificate şi nu are acces la ele orice persoană din spital. E serviciul tehnico-administrativ, unde se păstrează parolele de acces la sistemul video. De obicei, noi primim solicitările pentru înregistrări de la Poliţie, Procuratură, şi când ne vine adresa oficială, se face solicitare către serviciul administrativ tehnic, care merge şi scoate înregistrările şi oficial se transmit instituţiei care le solicită.

Recomandări Ofensiva din Harkov a avut un mare succes, dar nu schimbă fundamental soarta războiului, spun oficialii SUA. Ce capcane are Ucraina în față

– Dar dumneavoastră nu v-aţi uitat, în seara dispariţiei, pe imaginile de pe camerele de supraveghere?

– Atunci, în perioada respectivă, în 2018, nu aveam decât foarte puţine camere video.

– Dar aveaţi camere video în locul care era cel mai important: la poarta de lângă secţia din care a dispărut pacienta.

– A fost surprinsă de camera de la poartă! S-a văzut cum pacienta, din faţa porţii, pleacă spre interiorul spitalului. Dar a plecat de aveai senzaţia că a chemat-o cineva pe doamna.

Imagine cu Victoria Trandafirescu de pe înregistrările camerelor de supraveghere, înainte să dispară

– Dumneavoastră când aţi văzut acele înregistrări?

– A doua zi de dimineaţă. Vineri dimineaţă, la prima oră, s-au scos înregistrările.

– Şi după ce aţi văzut că pacienta s-a dus spre curte și nu a părăsit spitalul, aţi dat informaţia asta cuiva? Poliţiei care o căuta?

– Tot ce ne-a solicitat Poliţia am dat, dar numai în momentul în care ne-a venit adresă oficială.

– N-aţi considerat că dispariţia o poate pune pe acea pacientă în pericol de moarte?

– Uitaţi-vă, e dosarul medical, tot ce avem documentaţie în acest spital noi nu le putem da decât în condiţiile în care constatăm, nu ştiu, ceva grav… În rest, tot ce înseamnă acte se transmite la solicitările organelor, nu le dăm noi din iniţiativa noastră. Noi am anunţat organul de cercetare şi, din punctul nostru de vedere, el solicită tot ce are nevoie. Și oricum, vineri, sâmbătă, duminică, trei zile la rând, am căutat-o inclusiv eu pe pacientă în spital. Noi, colegii, asistenţii, infirmierii, fiecare tură care era, tot veneam şi făceam câte o tură de căutări. Continuu am căutat-o, trei zile la rând.

– Aţi fost şi pe acel teren viran înghițit de vegetație, unde pacienta a fost găsită decedată pe 8 august 2018?

– Peste tot! Eu, personal, am fost acolo vineri. Am trecut chiar prin locul unde a fost găsită. Vă spun sincer, cazul acesta e, pentru mine, unul foarte ciudat. Pentru că una e dacă era găsită între arborii de acolo, dar ea a fost găsită exact la trotuarul de lângă clădire. Eu am fost acolo, împreună cu agentul-şef de pază, chiar a doua zi după ce doamna a dispărut. Iar ea nu era acolo!

– E posibil ca atunci pacienta să fi fost printre acele bălării, rătăcind?

– N-avea cum să rătăcească, noi am mers pe acolo la pas. Au strigat-o agenţii pe nume: „Doamnă! Doamnă!”. A fost o perioadă, de o lună, o lună şi ceva, când a plouat continuu şi nu prea ne-a permis nouă şi personalului să degajeze tot pe acel teren. S-a curăţat maxim posibil, dar din cauza ploilor era greu să cureţi un teren şi se făcea treptat, în paşi. Cum prindea un pic de timp cu soare, se curăţa. Dar, vă spun, şi acolo inclusiv s-a intrat şi s-a curăţat. Iar doamna nu a fost găsită în mijlocul terenului, ea a fost găsită lângă trotuarul lipit de clădire. Și domnii de la poliţie au fost, cred că şi luni, şi marţi, pe la spital şi am mai făcut o tură şi cu ei, că poliţia s-a implicat destul de mult. Au căutat inclusiv poliţiştii pe acel teren! Eu le-am povestit celor de la poliţie cum s-a întâmplat: „cum a plecat, a făcut dreapta”, şi acum revăd filmarea.

– Când le-aţi povestit?

– Cred că le-au povestit colegii mei de la tehnic, probabil când s-au uitat împreună în birouri, aici. Cred că vineri, a doua zi de la dispariție, când s-a dat stick-ul cu înregistrările (în dosar scrie că poliţia a primit înregistrările abia marţi, 7.08.2018 – n.r.). Dar chiar momentul stick-ului, când s-a cerut, când s-a dat, nu-l ţin minte…

– Dar poliţia notează, în raportul depus la dosarul penal, că o căuta pe pacientă tot timpul, doar în afara spitalului.

– Ca să vă imaginaţi o chestie: doamna (pacienta – n.r.) a intrat în curtea spitalului, mai departe sunt institutul de boli cerebro-vasculare cu camera de gardă, e camera noastră de gardă de Psihiatrie, e camera de gardă de la Psihiatrie copii, cea de la Neurologie copii, sunt foarte multe persoane care intră cu aparţinători, iar accesul era mult mai facil atunci. Putea oricine să intre, să urce în maşină un pacient şi să plece cu el.

– Credeţi că aşa s-ar fi putut întâmpla şi în cazul Victoriei Trandafirescu?

– Noi ne dăm doar cu presupusul acum. Dar orice se putea întâmpla. Adică, nu-i exclus nimic. Pe noi ne-a pus foarte mult pe gânduri faptul că, la scurt timp după decesul pacientei, în 17 septembrie 2018, am primit o adresă de la o firmă de asigurări prin care ni se solicita diagnosticul ei, şi aşa am descoperit că familia făcuse o poliţă de asigurare pe viaţă pe numele ei. Și ceruse prima de asigurare la numai o lună de la deces… E un caz foarte ciudat, cu foarte multe semne de întrebare. De pildă, asistentele mi-au zis că de obicei ea nu pleca la plimbare singură, ci însoţită de o pacientă, o colegă din secţie sau de cineva din familie. Atunci, a plecat singură din faţa secţiei, deși spusese că a ieşit la o ţigară, din declaraţiile asistentei.

Apoi a dispărut şi a apărut după şase zile. Timp în care s-au făcut căutări, inclusiv în curtea spitalului. Cel mai mare semn de întrebare, din punctul meu de vedere, rămâne unde a fost doamna în cele șase zile de dispariție.

„S-au depus eforturi maxime”

– Pentru dumneavoastră e acest mister: de ce n-aţi văzut-o, când ați mers pe acel teren viran.

– Da, vineri am fost acolo, sâmbătă am venit la spital 2-3 ore dimineață şi din nou i-am rugat pe toţi să căutăm, şi duminică am fost. Şi am căutat zilnic, cu societatea de pază, în curtea spitalului. Noi aveam informaţii din partea familiei că „nu a ajuns acasă, precis e aici, la dumneavoastră”, şi atunci reluam căutările în incinta spitalului. Şi la locul acela, dacă nu mă înşel, luni sau marţi, a fost şi poliţia. A trecut prin acel loc. Şi apoi miercuri, când au venit cu câinele, s-a găsit trupul doamnei acolo. Dar prin acel loc am trecut sigur şi cu poliţiştii! Mi-aduc eu aminte, cu ei împreună am căutat. Eu cred că cineva a luat-o pe doamna din curte cu mașina şi a adus-o moartă înapoi.

– Dacă am da timpul înapoi și ar fi azi ziua în care ați fost anunțat că a dispărut pacienta Victoria Trandafirescu, ați face ceva altfel?

– Eu cred că instituția a făcut atunci maxim posibil ce se putea, ca și proceduri. S-au depus eforturi maxime.

– Ați fi avut mai multă grijă la terenul acela viran?

– Terenul tot timpul a fost întreținut. Terenul a fost curățat permanent, chiar era curat tot timpul.

Curtea Spitalului Obregia în august 2018

– Ar fi fost o soluție să îngrădiți acel teren, ca să nu mai ajungă pacienții acolo?

– Dar nici acum nu avem gard acolo! Nu e cazul să punem un gard acolo, există împrejmuirea spitalului. Curtea asta e prevăzută ca pacienții să se plimbe, asta face parte din terapia lor.

– S-a schimbat ceva în Spitalul Obregia după cazul Victoriei Trandafirescu?

– Curățenia este întreținută în continuare, inclusiv pe spațiile verzi, și s-au montat foarte multe camere de supraveghere, pe toate aleile. Asta s-a schimbat, clar.

Medical, nu ne explicăm ce a pățit pacienta! De ce a plecat? Din ce cauză a murit? Șefa Secției Psihiatrie Adulți:

Doctorul Anca Tănase, șefa Secției XI, unde a fost internată Victoria Trandafirescu, precizează că în dosarul medical al pacientei „nu sunt menționate momente de confuzie sau de psihoză și nici episoade de delir de genul că ar fi urmărită, să ajungă să se rătăcească. Am văzut imaginile video şi mie mi s-a părut că a plecat ca şi când ar fi fost chemată de cineva. Mi s-a părut că pleca cu o ţintă”.

Doctorița Tănase spune că, atunci când a fost internată, pacienta era foarte slăbită, subnutrită, dar apoi a fost mai bine. „Mi-aduc aminte că am văzut-o la masă în ziua aceea, era aranjată, rujată. Adică nu era o femeie care să se confuzeze într-atât încât să se rătăcească. Mă gândesc că dacă ea ar fi fost acolo, ar fi gemut, ar fi ţipat. De ce s-ar fi ascuns? Asta ne întrebăm şi noi: ce s-a întâmplat, de fapt, cu ea de n-a mai putut să strige după ajutor, să se târască, să se întoarcă? Nu a făcut accident vascular sau infarct. De ce nu a strigat, de ce nu a cerut ajutorul? Nimic din dosarul medical nu explică de ce ea n-a avut nicio reacţie. E un mister și chiar și noi ne întrebăm, din punct de vedere medical, ce s-a întâmplat cu această pacientă”.

Imagine cu Victoria Trandafirescu de pe înregistrările camerelor de supraveghere, înainte să dispară

Două expertize medico-legale nu au putut stabili cu exactitate ziua morții

La dosarul deschis de procurori în cazul morții Victoriei Trandafirescu se află depuse două rapoarte medico-legale de necropsie emise de Institutul Naţional de Medicină Legală Mina Minovici Bucureşti.

În primul, legiștii au concluzionat că „moartea numitei Trandafirescu Victoria a fost neviolentă.

Ea s-a produs prin stop cardio-respirator consecutiv unei hipoxii miocardice acute, pe fondul unei cardiomiopatii dilatative şi fenomene de insuficienţă cardiacă, la un organism cu deficit ponderal cu patologie cronică: bronşită cronică şi arii (de mici dimensiuni) pulmonare de scleroză interstiţială sechelară (post TBC), hepatită cronică, epiglotită cronică cu aspecte polipoide, formaţiune tumorală uterină şi acută: focare bronhopneumonice”.

Examinarea medico-legală a evidențiat câteva leziuni mai vechi pe corpul decedatei, dar care nu au intervenit în producerea morții.

Examenul toxicologic a depistat în sânge existența unui medicament antidepresiv ce făcea parte din tratamentul administrat de medici. „Raportându-ne la semnele de moarte, s-a apreciat că decesul s-a produs în data de 07.08.2018”, au concluzionat legiștii.

În al doilea raport al INML, din 2020, concluziile sunt identice, cu o singură excepție. Legiștii au estimat „un interval post-mortem minim de 36-72 de ore, cel mai probabil decesul producându-se cu două zile anterior descoperirii cadavrului”. Adică, pe 6 august 2018.

Reacția familiei pacientei: „Teoriile directorului sunt fantezii!”

Robert Muntean, ginerele Victoriei Trandafirescu, a explicat pentru Libertatea că polița de asigurare invocată de managerul Andrian Țîbîrnă era „pentru un credit de nevoi personale făcut de soacra mea. Polița a fost activată de bancă pentru stingerea creditului. Cred că din 5.000 de euro mai rămăseseră de plătit vreo 3.000 de euro, iar procedura s-a încheiat prin noiembrie – decembrie 2018”.

În legătură cu teoria managerului, care susține că ar fi posibilă și varianta ca și cineva să o fi scos pe pacientă cu mașina din spital ca apoi să o aducă moartă pe acel teren, Robert Muntean spune că „sunt fantezii, dacă nu pot proba asta cu înregistrările de pe camere video din curte. Eu și soția mea nu am mai călcat prin curtea Spitalului Obregia de sâmbătă seara, a treia zi de la dispariție, când nu ne-a lăsat să ne uităm pe imaginile de pe camerele video”.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO „O profesoară mi-a zis: Uite, acest șofer e tatăl tău!” Povestea dramatică de viață a unei sportive din România

Playtech.ro Moment ruşinos la Antena 1! Două MARI VEDETE ale postului s-au luat la BĂTAIE! Detalii de necrezut, au fost CONCEDIERI

Observatornews.ro Afacerea cu care Bobi a dat lovitura afară. S-a vândut şi cu 80-90 de lei kilogramul

Știrileprotv.ro Meseria care a redevenit la modă în România. Cei care oferă astfel de servicii fac față cu greu cererii

FANATIK.RO Afacerea profitabilă cu care o româncă a dat lovitura după ce și-a dat demisia din armată. A vândut toată recolta ca pâinea caldă

Orangesport.ro Simona Halep, în conflict cu părinţii ei din cauza lui Toni Iuruc. Ce i-au reproşat aceştia. EXCLUSIV

HOROSCOP Horoscop 14 septembrie 2022. Vărsătorii au nevoie de rădăcini sănătoase, ca să se poată înălța spre cer siguri pe ei și puternici