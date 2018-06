Discursul Vioricăi Dăncilă la mitingul PSD din Piaţa Victoriei:

„Suntem astăzi în Piață împreună pentru a spune câteva lcururi esențiale: rezultatul voturilor românilor trebuie respectat, trebuie să închidem epoca urii și dezbinării. Noi am mărit salariile românilor. Eu au fost împotrivă și le-au tăiat când au fost la guvernare. Noi am început reforma în justiție. Ei se opun. Economia a crescut. Ei au spus că măsurile luate vor conduce la un dezechilibru economic. Am fost acuzată de trădarea țării, acuzațiile care mi se aduc sunt aberante, dar mă aștept la orice din partea unor oameni lași, incapabili să ducă o luptă politică la lumina zilei. Au făcut întâi totul ca noi să pierdem alegerile. Lui Liviu Dragnea i s-a deschis dosar penal chiar înaintea campaniei din 2016. Lui Călin Popescu Tăriceanu i s-a deschis dosar penal chiar înaintea campaniei din 2016. Au făcut totul ca noi să pierdem alegerile, dar împreună am câștigat. Ei nu vor să accepte nici astăzi că au pierdut, nu au onoare, dar ceea ce este grav este că le lipsesc convingerile democratice. Guvernul va lupta în continuare pentru prosperitatea românilor, nu vom ceda presiunii, nu vom ceda în fața abuzurilor. Noi trebuie să îi iubim și să îi aducem înapoi pe români. România are nevoie de unitate. România nu are nevoie de ură și dezbinare”, a spus Viorica Dăncilă, în fața oamenilor.

Peste 100.000 de oameni sau venit, sâmbătă, la mitingul PSD din Piața Victoriei. Aceștia au venit în Capitală din toate județele țării, fiind aduși cu autobuze, microbuze, trenuri sau mașini.

Mitingul a început la ora 20:00. În scena amplasată în fața mulțimii, au luat cuvântul și Călin Popescu Tăriceanu, Olguța Vasilescu, Liviu Pleșoianu și liderul PSD, Liviu Dragnea.