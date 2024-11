„Eu, după alegeri, am venit în faţa dumneavoastră şi am anunţat că îi felicit pe cei doi din turul doi şi că PSD nu face nicio solicitare la BEC de renumărare. Eu nu îmi doresc nimic, eu ştiu că sunt doi candidaţi în turul doi cărora le-am urat succes. Pe doamna Lasconi chiar am sunat-o”, a spus premierul Marcel Ciolacu, la sediul PSD.

El a adăugat că „cel mai important lucru sunt alegerile de duminică” și că își asumă eșecul din primul tur al prezidențialelor.

„Eu unul, personal, am greşit. Îmi asum acest lucru, nu am nici cea mai mică problemă, dar duminică nu mai este vorba despre Marcel Ciolacu. Nu mai este vorba despre cineva anume. Este vorba despre viitorul nostru, al tuturor. Este vorba despre România şi stabilitatea şi direcţia democratică a României. În rest, niciodată nu am comentat o decizie a unui magistrat sau a CCR. Nu este treaba mea şi nu comentez”, a adăugat Ciolacu.

El și-a dat demisia din fruntea PSD după ce a ieșit pe locul 3 în primul tur al prezidențialelor.

Curtea Constituţională a cerut joi, 28 noiembrie, Biroului Electoral Central, renumărarea voturilor din primul tur al alegerilor prezidențiale, a anunțat CCR într-un comunicat, confirmând informația publicată inițial pe surse de Libertatea.

Călin Georgescu a câștigat surprinzător primul tur al alegerilor prezidențiale

Primul tur al alegerilor prezidențiale din România s-a terminat cu victoria neașteptată a lui Călin Georgescu. Inițial, Marcel Ciolacu era pe primul loc în sondaje, iar duminică seară, 24 noiembrie, exit-poll-urile l-au confirmat câștigător.

Peste noapte însă, după numărarea oficială a voturilor, lucrurile au luat o întorsătură neașteptată. Luni dimineață, 25 noiembrie, Marcel Ciolacu a căzut pe locul al treilea, după Călin Georgescu și Elena Lasconi.

Călin Georgescu, candidat independent, a strâns 2.120.401 voturi, adică 22,94% din totalul voturilor valabil exprimate, Elena Lasconi, candidata USR, a obținut 1.772.500 de voturi, adică 19,18% din totalul voturilor valabil exprimate. Marcel Ciolacu, candidatul PSD, a obținut 1.769.760 de voturi, adică 19,15% din totalul voturilor valabil exprimate

Turul doi al alegerilor prezidențiale va avea loc duminică, 8 decembrie. În acest moment, în lupta pentru Palatul Cotroceni se află Călin Georgescu și Elena Lasconi.

