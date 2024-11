„Astăzi era ziua în care ar fi trebuit ca CCR să valideze turul I și de mâine să înceapă campania electorală pentru turul doi. Orice zi de întârziere e o amenințare pentru democrație. Votul e sfânt și nu a fost contestat de nimeni în termenul legal. CCR se joacă cu bricheta într-o benzinărie. Cer tuturor liderilor de partide care au reprezentanți în BEC să respingă cererea CCR. Orice zi pierdută este o zi pierdută pentru proeuropeni, nu cred că vreți să dați avantaj extremiștilor. O să îi învingem la urne”, a subliniat purtătorul de cuvânt al USR.

Marcel Ciolacu anunță că PSD nu a cerut renumărarea voturilor

La rândul lui, Marcel Ciolacu a spus că PSD nu a solicitat nimic la CCR și că i-a felicitat deja pe cei doi candidați ajunși în finala pentru Cotroceni.

„Eu am venit după închiderea urnelor în fața dvs., am anunțat că îi felicit pe cei doi intrați în turul doi și am spus că PSD nu va face nicio solicitare la BEC, de renumărare a voturilor. Eu știu că sunt doi candidați în turul 2 prezidențial, cărora le-am urat succes. Pe doamna Lasconi chiar am sunat-o și am felicitat-o. Din punctul meu de vedere, cele mai importante sunt alegerile de duminică (1 decembrie, scrutinul parlamentar, n.r.)”, a spus și Marcel Ciolacu.

Alegerile ar trebui să meargă mai departe, susține Traian Băsescu

Nici fostul președinte al României, Traian Bădescu, nu este de acord cu repetarea alegerilor, fiind de părere că trebuie duse până la capăt, „în lipsa unor probe de fraudare”.

„Fraudă pe care nu o poate constata Curtea Constituţională, ci doar instituţiile care ţin de justiţia română: parchet şi o instanţă, probabil Înalta Curte. Alegerile ar trebui să meargă mai departe şi, eventual, turul al doilea să fie validat după ce se primeşte verdictul justiţiei, dacă a fost sau nu fraudă”, a mai spus Băsescu.

„O țară nu se schimbă din București, ci din miile de localități din România, unde fiecare trebuie să facă ceva ca, având 1% îmbunătățire, să avem o creștere totală a țării, nu doar 50% în București, pentru că n-are efect”, a spus și Ilie Bolojan, președintele interimar al PNL.

Situația voturilor după primul tur

Joi, puțin după ora 14:00, CCR a solicitat reverificarea şi renumărarea tuturor buletinelor de vot cuprinzând voturile valabil exprimate şi cele nule la alegerile prezidenţiale.

1. Călin Georgescu a obținut 2.120.401 voturi, adică 22,94% din totalul voturilor valabil exprimate

2. Elena Lasconi a obținut 1.772.500 de voturi, adică 19,18% din totalul voturilor valabil exprimate

3. Marcel Ciolacu a obținut 1.769.760 de voturi, adică 19,15% din totalul voturilor valabil exprimate

4. George Simion a obținut 1.281.325 de voturi, adică 13,86% din totalul voturilor valabil exprimate

5. Nicolae Ciucă a obținut 811.952 de voturi, adică 8,79% din totalul voturilor valabil exprimate

6. Mircea Geoană a obținut 583.898 de voturi, adică 6,32% din totalul voturilor valabil exprimate

7. Kelemen Hunor a obținut 416.353 de voturi, adică 4,50% din totalul voturilor valabil exprimate

8. Cristian Diaconescu a obținut 286.842 voturi, adică 3,10% din totalul voturilor valabil exprimate

9. Cristian Terheș a obținut 95.782 de voturi, adică 1,04% din totalul voturilor valabil exprimate

10. Ana Birchall a obținut 42.853 de voturi, adică 0,46% din totalul voturilor valabil exprimate

11. Ludovic Orban a obținut 20.089 de voturi, adică 0,22% din totalul voturilor valabil exprimate

12. Sebastian Popescu a obținut 14.683 voturi, adică 0,16% din totalul voturilor valabil exprimate

13. Alexandra Păcuraru a obținut 14.502 voturi, adică 0,16% din totalul voturilor valabil exprimate

