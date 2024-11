„Trădarea” lui George Simion

Într-un videoclip publicat pe TikTok, Şoşoacă şi-a exprimat susţinerea pentru Georgescu, care a câştigat primul tur al alegerilor, în același timp acuzându-l pe George Simion de o alianță cu Marcel Ciolacu și Partidul Social Democrat.

La începutul videoclipului, Diana Șoșoacă apare, în lacrimi, în timp ce îi reproșează dur lui George Simion că a trădat extrema-dreaptă.

„Simioane, de ce ne-ai trădat? Simioane, de ce ai făcut înțelegere cu Ciolacu? Simioane, de ce ai trădat suveraniștii? Că din cauza ta și a lui Ciolacu s-a întâmplat asta. Tu ai aranjat cu Ciolacu, tu ai hotărât pentru că Ciolacu ți-a promis că dacă nu ieși președinte, vei fi prim-ministru. Un prost ca tine?! Prim-ministru?! Un fătălău”, a spus Diana Șoșoacă, înecată de lacrimi.

Susținere pentru Călin Georgescu

În același videoclip, Diana Șoșoacă face un apel către Călin Georgescu să vorbească cu românii și să răspundă la întrebări.

„Domunle Georgescu, ieşi, Dumnezeului, şi vorbeşte cu poporul român! Vrei să fii preşedinte… te susţin! Te susţin şi eu, te susţine şi partidul SOS România! Nu mai ieși cu filme d-alea tâmpite în care te rogi să nu îți mai amenințe copii și că de ce te înjură!”, a mai spus Diana Șoșoacă, în videoclipul devenit viral pe rețelele de socializare.

În același videoclip, Șoșoacă a dezvăluit dificultățile prin care a trecut ea de când a intrat în politică, făcând aluzie că prin aceleași dificultăți ar urma să treacă și Călin Georgescu pentru a deveni președinte.

„M-au omorât! Nu mai am familie, nu mai am nimic! Nu mai am sănătate, nu mai am viață! Nu te comporta așa! Președintele își apără poporul cu prețul vieții lui! Nu permite uciderea poporului român! Nu ceda la negocieri, pentru că acum se fac negocieri cu șantaje și amenințări”, a mai spus Șoșoacă.

Eurodeputata SOS și-a încheiat discursul căre Călin Georgescu implorându-l „să fie bărbat” și făcând o legătură între situația sa și situația lui Constantin Brâncoveanu, care a fost nevoit să privească cum fii săi sunt decapitați pentru a apăra țara.

Schimbare de perspectivă pentru Șoșoacă

În niște videoclipuri anterioare, Diana Șoșoacă se poziționa anti-Călin Georgescu, menționând faptul că locuiește într-o casă de două milioane de euro la Viena, iar cu asemenea condiții de trai, românii nu se pot identifica.

„Când mi-ai spus «Retrage-te, nu mai zi nimic de vaccinare, că o să-ți omoare copii» și te-ai retras bine-mersi în Viena. Apropo, cum îți permiți tu așa, o casă de milioane de euro în Viena, de bun român ce ești! Băi, nu toți suntem proști, mă, unii te cunoaștem”, a declarat Diana Șoșoacă.

În aceeași serie de videoclipuri, ea îl acuză pe candidatul independent că ar fi fost mâna dreapta a lui Mircea Geoană, colaborând la proiectul „Agenda 2000”.

„Crezi că toți sunt proști să nu știe ce faci, mă?! Cu Agenda 2000, că tu ai implementat-o, mână în mână cu Geoană. Și acum implementați Agenda 2030. Marș!”, a spus Diana Șoșoacă într-un alt videoclip.

