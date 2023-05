Doctor cercetat pentru ucidere din culpă primește post de profesor la Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova

În 2020, Giorgiana, 27 de ani, și Robert Negrea se pregăteau să devină părinți. Astăzi, bărbatul rămas văduv așteaptă ca instanța să decidă dacă medicul Costin Berceanu, care a efectuat operația de cezariană a soției lui, este vinovat de ucidere din culpă și responsabil pentru moartea tinerei și cea a bebelușului.

„În săptămâna a 20-a de sarcină, în data de 27.01.2020, am fost împreună cu soția mea pentru prima dată la cabinetul doctorului Berceanu Costin”, notează Robert Negrea în plângerea penală formulată împotriva doctorului. De atunci, până la momentul nașterii prin cezariană, din data de 20 mai 2020, cuplul a mers la un interval de trei săptămâni, la controale periodice, la cabinetul dr. Berceanu.

Costin Berceanu este medic primar Obstetrică-Ginecologie la Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova.

Costin Berceanu. Foto: mediazece.ro

Ziua nașterii a fost stabilită pentru data de 15 iunie. La controlul din data de 28 aprilie, doctorul le-a spus că următoarea vizită medicală va avea loc pe 18 mai, când vor programa și cezariana, mai menționează soțul în plângerea sa.

„În dimineața zilei de 18 mai, soția mea a fost sunată de o asistentă de la cabinetul dr. Berceanu Costin, care i-a relatat că a fost programată pentru data de 20 mai, la ora 8.00, pentru cezariană”. La scurt timp, asistenta a sunat din nou, pentru a o instrui pe Giorgiana Negrea cum să procedeze în dimineața zilei în care au programat cezariana – să se prezinte la ora 7 la serviciul de urgențe și să spună că are dureri, susține soțul.

Nu li s-a spus de ce nașterea a fost programată mai devreme.

În dimineața aia am plecat de acasă trei și m-am întors singur. Robert Negrea, soțul:

Au mers împreună la spital și, din cauza restricțiilor impuse de pandemie cu privire la accesul în spitale, bărbatul a rămas afară. A păstrat legătura cu soția lui prin mesaje telefonice. În jurul orei 13.00, soția a încetat să îi răspundă la mesaje, așa că bărbatul a sunat la sala de nașteri. Era 13.45 când asistenta care i-a răspuns la telefon i-a transmis că soția a născut și că atât ea, cât și copilul sunt bine, dar că mai durează un pic, ca medicul să închidă operația, mai notează Robert Negrea în plângerea sa.

În jurul orei 15.00, Robert Negrea l-a văzut pe dr. Berceanu Costin ieșind din spital și revenind la scurt timp cu o sacoșă în mână. Când doctorul a intrat din nou în spital, soțul l-a însoțit. Ajuns pe secție, i s-a comunicat că bebelușul nu a supraviețuit, „pe motiv de neadaptare la mediul extern”.

A mai durat peste 7 ore ca să primească vești legate de starea de sănătate a soției lui. „La ora 23.00, am urcat pe secție la ATI și medicul de gardă mi-a spus că a decedat”, notează în plângere soțul modul în care a aflat că și-a pierdut soția.

Din documentele medicale primite ulterior și pe care ziarul le-a consultat reiese faptul că Giorgiana Negrea a fost supusă la două operații chirurgicale în acea zi.

Totodată, la cauza decesului din certificatul eliberat de IML Craiova sunt trecute următoarele: cauză directă – șoc hemoragic, în timp ce la cauzele determinante este menționată nașterea prin operație cezariană.

Conform certificatului de deces al bebelușului, eliberat, de asemenea, de IML Craiova, cauza directă a decesului este insuficiență cardio-respiratorie acută, cauza antecedentă este șocul hemoragic, iar cauza determinantă – hemoragie pulmonară.

Giorgiana Negrea. Foto: Facebook

Parchetul confirmă urmărirea penală pentru ucidere din culpă

„Procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova a confirmat efectuarea în continuare a urmăririi penale față de Berceanu Costin pentru săvârşirea infracţiunii de ucidere din culpă, prev. de art. 192 alin. (2) Codul Penal, constând în aceea că, la data de 20.05.2020, în calitate de medic operator, fiind în exercitarea atribuțiilor de serviciu la Spitalul Clinic de Urgență nr. 1 Craiova, ar fi efectuat în mod necorespunzător o intervenție chirurgicală asupra numitei Negrea Giorgiana, care ar fi condus, ulterior, la moartea acesteia în seara zilei de 20.05.2020, între actul medical efectuat de suspect și decesul pacientei existând legătură de cauzalitate”, arată un răspuns al Parchetului pentru ziar.

Răspunsul Parchetului la solicitarea ziarului

„În acest moment așteptăm să se termine expertiza medicală”, declară pentru ziar avocatul familiei. Nu este prima expertiză medicală, ci este vorba de o nouă expertiză medicală, a mai menționat acesta.

La Universitate, cariera doctorului evoluează

Conform CV-ului medicului, relația lui cu UMF Craiova a început în 2005, cu postul de preparator universitar, Departamentul Mama și Copilul, unde s-a aflat până în 2009. Apoi, a ocupat următoarele funcții la catedra UMF:

2009-2016: asistent universitar, Departamentul Mama și Copilul;

2016-2017: șef de lucrări, Departamentul Mama și Copilul;

2017: conferențiar universitar, Departamentul Mama și Copilul.

În luna februarie 2023, doctorul a primit, în urma concursului organizat de UMF Craiova, un post de profesor universitar – disciplina: Obstetrică și Ginecologie, rezidențiat -, conform datelor transmise de universitate, la solicitarea ziarului.

Condiții de participare

„(…) posturi pe care se poate înscrie orice persoană care îndeplineşte condiţiile minimale prevăzute de lege, din interiorul sau din afara instituţiei noastre”, arată răspunsul UMT Craiova, la cererea ziarului.

Anul acesta, la nivelul Facultăţii de Medicină din cadrul UMF Craiova au fost scoase la concurs 30 de posturi didactice vacante, 24 dintre acestea fiind ocupate începând cu semestrul II al anului universitar 2022-2023.

Din punct de vedere legal, dr. Costin Berceanu are dreptul de a participa la un astfel de concurs, întrucât Legea Educației Naționale nu menționează cauzele în care un candidat pentru un post de profesor universitar aflat în curs de urmărire penală, așa cum este dr. Berceanu, ci doar cele care au o condamnare penală definitivă.

„Nu pot ocupa o funcție didactică persoanele condamnate penal definitiv pentru infracțiuni contra persoanei săvârșite cu intenție în împrejurări legate de exercitarea profesiei, până la intervenirea unei situații care înlătură consecințele condamnării”, arată legea.

Conform informațiilor postate pe portalul posturilor vacante din învățământul superior, pentru funcția de profesor universitar vizată de Berceanu trebuia depusă o listă cu documente, printre care și o grilă de autoevaluare cu activitatea din ultimii 5 ani. Pentru specialitățile chirurgicale, grila trebuie însoțită de o listă a intervențiilor chirurgicale din ultimii 5 ani, asumată de candidat, semnată de șeful de secție și contrasemnată de directorul medical al spitalului.

Stelian Mogoanță, directorul medical al SJU Craiova, a fost întrebat de reporterii Libertatea dacă dr. Berceanu a trecut în fișa sa de evaluare inclusiv operația din 20 mai 2020, soldată cu decesul mamei și al copilului.

Probabil. Vă spun sincer că nu am verificat. Eu certific, ca director medical, faptul că medicul respectiv își desfășoară activitatea, iar șeful de secție certifică faptul că, în protocoalele operatorii, se regăsesc acele intervenții chirurgicale. Stelian Mogoanță, directorul medical al SJU Craiova:

„Sunt convins că acele operații se trec în acea listă, extrase din protocoalele operatorii care sunt consecutive. Adică ele au un număr, sunt documente medico-legale, nu pot fi alterate. Deci, dacă se trec consecutiv, sigur era trecută și acea intervenție”, a precizat directorul medical Mogoanță.

Stelian Mogoanță, directorul medical al SJU Craiova. Foto: captură umfcv.ro

Costin Berceanu este angajat la Secția de Obstetrică-Ginecologie I din cadrul SJU Craiova – al cărei șef este prof. dr. Nicolae Cernea. Acesta ar fi trebuit să semneze fișa cu operațiile doctorului Berceanu.

Sunat de reporterii Libertatea, dr. Cernea nu a vrut inițial să stea de vorbă decât față în față. Ulterior, a acceptat un schimb de mesaje prin mesageria electronică. El ne-a îndrumat către membrii comisiei de concurs. „Eu nu am fost în comisia de examen și nu am cum să am date din dosar”, a precizat el. „Deci nu ați semnat niciun act pentru dosarul dlui Berceanu?”. „Nu”. „Data trecută ați spus că nu confirmați și nici nu infirmați. Nu sunteți șeful lui pe linie directă?”.

Prof. dr. Nicolae Cernea. Foto: Lucian Anghel/gds.ro

Această ultimă întrebare a rămas însă fără răspuns.

La rândul lui, Costin Berceanu a spus: „Prin metodologia de concurs națională și a UMF Craiova, este vorba despre o listă adresată strict specialităților chirurgicale, care se referă la tipuri de intervenții. Este vorba despre o listă de categorii de intervenții chirurgicale, catalogate cu dificultate mică, medie și mare. Despre acest lucru este vorba. Bineînțeles că în istoricul meu, care se regăsește în protocoalele și în foile de observație ale spitalului, a fost inclusă și acea intervenție. Nu are legătură ceea ce mă întrebați dumneavoastră cu acel caz, despre care nu vreau să discut la momentul acesta, deoarece este în continuare o procedură în curs despre acel nefericit caz din 2020. Dar desigur că acea procedură, intervenție chirurgicală, cum vreți să-i spuneți, a fost inclusă în lista pe care eu am predat-o la dosarul meu de concurs”.

Conform fișei de evaluare, operația de cezariană figurează atât la intervenții chirurgicale medii (factor de multiplicare 2), cât și la intervenții chirurgicale mari – dacă este complexă (factor de multiplicare 5). Deci dr. Berceanu putea câștiga în plus 2 sau 5 puncte cu acea operație soldată cu decesul mamei și al copilului, depinde unde a fost încadrată operația.

Potrivit documentelor de pe site-ul UMF Craiova, comisia de concurs pentru funcția de profesor universitar la disciplinele Obstetrică și Ginecologie a fost alcătuită din următoarele persoane: președinte – prof. univ. dr. Valeriu Șurlin (UMF Craiova); membri: prof. univ. dr. Nicolae Cernea (UMF Craiova); prof. univ. dr. Radu Vlădăreanu (UMF București), prof. univ. dr. Elvira Brătilă (UMF București), prof. univ. dr. Liana Pleș (UMF București).

Universitatea a răspuns, la solicitările reporterilor, că „nu au instrumentele necesare” pentru a verifica dacă respectiva operație apare în dosarul cu care a aplicat dr. Berceanu.

„Reiterăm faptul că lista intervențiilor chirurgicale este întocmită/asumată de candidat și avizată de șeful secției clinice și de directorul medical al spitalului, structura acesteia rezumându-se la tipul intervențiilor chirurgicale și numărul acestora, fiind necesară strict la departajarea candidaților. Vă reamintim faptul că pe acest post scos la concurs nu au existat contracandidaţi şi comisia nu a apelat la mijloacele de departajare prevăzute de regulament”, arată un răspuns al Universității la solicitarea ziarului.

