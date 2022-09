Potrivit reprezentanţilor bibliotecii, este vorba de circa 139 de volume, tipărite (ante 1470-1600), două volume manuscrise, primele decenii ale sec. XVI, aproximativ 60 de documente originale din sec. XIV-XVI (cu câteva piese originale şi copii din sec. XVII), aproximativ 10 registre administrative ale parohiei Mediaş din sec. XVII-XVIII care păstrează fragmente de manuscrise medievale (au fost identificate preliminar – ms. sec. IX-X, ms. sec. XII fin., ms. sec. XIII Paris, mss. liturgice sec. XIV-XV).

Profesorul clujean a declarat, sâmbătă, pentru Agerpres, că descoperirea n-a fost întâmplătoare, ci existau informaţii despre depozitul de carte respectiv.

„Este vorba de o bibliotecă veche, care se afla depozitată în unul dintre turnurile bisericii. Noi am avut acum posibilitatea de a începe o cercetare într-un proiect care va dura doi ani de zile. Aveam indicii din literatura veche, de secol XIX, că s-ar păstra nişte cărţi. Noi estimam că ar fi vorba de 30-40, maximum 50 de volume şi deja am depăşit 150 de volume descoperite, plus documente vechi. Se ştia că există carte veche acolo, dar nu se ştia ce anume şi în ce volum. Deci nu este o descoperire întâmplătoare, că noi am fi căutat altceva şi am găsit carte veche. Ştiam că există ceva, aveam indicii vagi, dar nu ştiam detalii”, a spus Adinel Dincă.

INTERVIU. „În Uniunea Europeană, bărbații sunt plătiți în medie cu 17% mai mult decât femeile pentru același loc de muncă"

El a adăugat că este vorba de o bibliotecă de formaţie umanistică, savantă, foarte rafinată, cu cărţi majoritare în limba latină.

Biblioteca Batthyaneum a anunţat că fondul de carte face parte din arhiva Bisericii Evanghelice Sfânta Margareta din Mediaş şi că descoperirea „seamănă cu una dintre poveştile lui Indiana Jones”.

