Unul dintre cei doi este Gheorghe Barbu, polițistul din „cazul Renghea”, acuzat în 2016 de viol de o polițistă care l-a înjunghiat, a relatat publicația locală Gazeta Nouă.

„Din primele verificări, polițiștii au constatat faptul că un bărbat, în vârstă de 56 de ani, din comuna Morunglav, județul Olt (n. red. – Gheorghe Barbu), în timp ce se afla pe bulevardul Alexandru Ioan Cuza, din municipiul Slatina, ar fi fost agresat fizic de către un bărbat, în 48 de ani, din orașul Balș, județul Olt (n. red – George Udrişte)”, a afirmat purtătorul de cuvânt al IPJ Olt, Claudiu Şerban.

George Udrişte a susținut pentru Gazeta Nouă că, de fapt, Gheorghe Barbu l-a înjurat şi l-a ameninţat şi că tot ce a făcut a fost să se apere.

„Am fost înjurat, ameninţat, provocat, motiv pentru care m-am întors şi l-am întrebat ce are cu mine. M-a luat de piept, a vrut să mă lovească în faţă, şi atunci n-am făcut decât să mă apăr şi l-am împins. Am făcut plângere la Poliţie pentru loviri şi ameninţări. Nu am o explicaţie, dar trăim şi moment de genul acesta”, a susținut Udrişte.

Potrivit IPJ, în momentul evenimentului, George Udrişte se afla în concediu de odihnă.

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email [email protected]

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO În premieră, Mutu a dezvăluit motivul surprinzător pentru care a rupt relația cu Consuelo: „Nu mi-o spunea direct”

Playtech.ro Răsturnare de situaţie în privinţa Schengen! Austria a făcut chiar acum marele anunţ: 'Nu se pune problema...

Viva.ro Îți mai amintești de Costel Busuioc? Dureros ce s-a ales de el după ce devenise celebru. A pierdut și premiul de 100.000 de euro

Observatornews.ro "Ne-a sunat şi a zis că o omoară". Tânără de 33 de ani, ucisă chiar de ziua de naştere, de fostul iubit. Prietenii au găsit-o înjunghiată în scara blocului

Știrileprotv.ro Ce le-a spus polițiștilor eleva în stare gravă din Galați, înainte să intre în comă. Ar fi intoxicată cu un drog necunoscut

FANATIK.RO Cine este soția lui Serghei Mizil. Cora are 61 de ani și are o meserie neobișnuită

Orangesport.ro Zelenski vrea să intervină video în direct la finala Cupei Mondiale! FIFA l-a refuzat când a aflat ce vrea să facă în faţa a milioane de telespectatori

HOROSCOP Horoscop 17 decembrie 2022. Săgetătorii ar fi bine să lase latura lor mai senină să preia controlul și să selecteze activitățile zilei de astăzi