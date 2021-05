„Trebuie să avem grijă de pământul nostru”. Doi tineri și-au construit o fermă în căutarea legumelor „cu gustul copilăriei”

Anca-Elena Ursu și Silviu Fogoroș, absolvenți ai USAMV Iași, sunt în căutarea legumelor sănătoase, gustoase și parfumate pe care le mâncau în copilărie. Anca, inginer agronom de meserie, se declară pasionată de legume și animale, în timp ce Silviu este inginer horticol „pasionat de pomi și vie”.

Aceștia și-au amenajat în Bogdănița, județul Vaslui, solarii și grădini cu produse ecologice, în care au sute de soiuri autohtone exotice de diferite plante și legume. Anul trecut, în pandemie, nu și-au restrâns activitatea, ba mai mult au accesat o linie de finanțare nerambursabilă și au câștigat un proiect de 15.000 de euro pentru Ferma Ursu, unde lucrează alături de familii.

Au două hectare amenajate, două solarii de 270 de metri pătrați fiecare și unul de 400 de metri pătrați unde cultivă răsadurile.



„Ferma am înființat-o în 2018, când eram la master și am decis să mă întorc în satul natal unde singura salvare a acestuia este agricultura, astfel, ne-am decis că trebuie să avem grijă de pământul și resursele noastre. Am reușit să construim două solarii cu banii primiți în prima tranșă din grantul câștigat, urmând ca a doua tranșă, din cei 15.000 de euro, să o primim în toamnă”, a declarat Anca-Elena Ursu.



Vizitatori din toată țară

În pandemie și-au dezvoltat afaceri cu livrări la domiciliu, iar pe pagina lor de Facebook povestesc că vin să le viziteze ferma oameni din toată țara. Încearcă să păstreze legătura cu fiecare client, se implică în comunitatea locală în diverse activități și îi îndeamnă pe copii să nu se ferească de munca în agricultură.



Anul trecut au produs 50.000 de răsaduri, anul acesta au început să se concentreze mai mult pe semințe profesionale și cultivă de toate: de la plante aromatice, la medicinale, remarcându-se cele 120 de soiuri românești de roșii și 60 de soiuri exotice.

„Am avut o cerere foarte mare pentru plantele de ceai, fapt care m-a determinat să mă îndrept și către acest segment. În fiecare weekend facem diferite ateliere în solar cu cei doritori, în special ne axăm pe activitățile unde implicăm copii din comunitate. Fac parte din generația tinerilor care s-au întors acasă, după studii, ca să pot dezvolta ceva aici, luând-o de la zero. Nu am renunțat la visul de a avea o fermă și iată că, visul meu este real, evoluția fiind vizibilă de la an la an”, a mai spus tânăra.



Anca-Elena Ursu și o parte din produsele de la ferma din Vaslui

Pe pagina lor de Facebook anunță săptămânal la ce puncte pot fi găsite răsadurile lor, pentru clienții cărora le este greu să ajungă până la Bogdănița sau nu vor să aștepte livrarea online.

Spre exemplu, zilele acestea Silviu a mers la Magazinul Horticol de la ieșire din Bârlad spre Vaslui, așa că livrările se fac doar sâmbăta și duminică. Astfel că, în afară de Bogdănița, răsadurile celor doi se mai regăsesc și în fitofarmacii din Bârlad, dar lucrează și la parteneriate cu magazine din Vaslui.

