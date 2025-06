Când Trump râdea de Obama și îl făcea slab în fața Iranului

În 2013, Donald Trump nu era om politic, ci doar un miliardar cunoscut din televiziune, dar comenta intens politica externă a lui Barack Obama.

„Obama este slab și ineficient. Va ataca Iranul ca să fie reales”, scria el atunci pe Twitter, devenit între timp X.

Încă din 2011, Trump acuza administrația democrată că nu e în stare să oprească programul nuclear iranian. Spunea că Iranul reprezintă „o amenințare majoră pentru securitatea națională” și că SUA trebuie să prevină orice acces al Teheranului la arme nucleare.

Pe atunci, Trump se poziționa ca un „om al păcii” care promitea o abordare diferită. Spunea că marile națiuni nu trebuie să se implice în „războaie fără sfârșit” și că diplomația trebuie să fie prima opțiune.

Trump lovește Iranul în 2025

Dar în iunie 2025, chiar Donald Trump este cel care decide o intervenție militară împotriva Iranului. Pe 13 iunie, după un atac israelian care a tensionat regiunea, negocierile indirecte dintre SUA și Iran, găzduite de Oman, au fost suspendate.

Inițial, Trump a transmis că mai sunt „șanse substanțiale” pentru un acord și că vrea două săptămâni să reflecteze. Doar trei zile mai târziu, pe 22 iunie, a dat ordinul pentru operațiunea care a vizat instalațiile nucleare iraniene.

Ce-i reproșează acum adversarii lui Trump

Democrații și foști oficiali ai administrației Obama au fost primii care au readus în discuție tweeturile din 2013. Tommy Vietor, fost membru al Consiliului de Securitate Națională, a reacționat dur.

„Acordul nuclear al lui Obama funcționa, până când Trump a decis să-l distrugă. Propriii lui consilieri i-au spus că, fără acel acord, urmează războiul. Ei bine, acum suntem în război cu Iranul pentru că Trump este slab, prost și îl urăște mai tare pe Obama decât îl preocupă armele nucleare”, a scris el într-o postare pe X.

Pe rețelele sociale, mesajele vechi ale lui Trump au devenit virale, fiind folosite ca dovadă a ipocriziei lui. În timpul campaniei din 2024, Trump repeta că va scoate SUA din conflictele externe. Acum, a pornit chiar el un nou focar de tensiune.

Oficial, Washingtonul susține că nu s-a declarat război.

„Statele Unite nu sunt în război cu Iranul. Mesajul nostru este clar: oferta pentru dialog rămâne valabilă”, a declarat Marco Rubio, secretarul de stat, după atac.