Donald Trump condamnă atacul din sudul Franței. Președintele SUA, Donald Trump, a transmis pe Twitter sprijinul pentru victimele atacului sângeros din sudul Franței, în care patru persoane și-au pierdut viața.

Trump spune că el condamnă ”acțiunile violente ale atacatorului și pe orcine care îi oferă sprijin”.

”Gândurile și rugăciunile noastre sunt îndreptate către victimele teribilului atac din Franța, de vineri (…). Totodată condamnăm acțiunile violente ale atacatorului și pe orice care îi oferă spijin. Suntem cu tine Emmanuel Macron!”, a scris Trump pe rețeaua socială.

Our thoughts and prayers are with the victims of the horrible attack in France yesterday, and we grieve the nation’s loss. We also condemn the violent actions of the attacker and anyone who would provide him support. We are with you @EmmanuelMacron!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 24, 2018